En ¡HOLA!, Tania Ruiz en su entrevista más sincera

Su nombre ha acaparado los titulares en los últimos meses y Tania Ruiz poco a poco se va acostumbrando a su nueva vida, esa que comenzó cuando en febrero se dieron a conocer las primeras imágenes en las que se le veía junto al exmandatario, Enrique Peña Nieto. Desde entonces, muchas cosas han pasado, pero Tania sigue siendo aquella mujer feliz y positiva que irradia la alegría que solo una mujer enamorada puede destellar. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, Tania en su entrevista más sincera.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, nos cuenta Tania que posa para nuestras páginas en un espectacular reportaje en el que se deja ver regia y elegante. La guapísima modelo potosina posa para ¡HOLA! y nos habla sincera y espontánea, con toda la ilusión de una mujer enamorada.

