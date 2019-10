Por ahora, Brenda Kellerman descarta embarazarse nuevamente: 'Ahorita a disfrutar de Tadeo'

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman disfrutan actualmente su faceta de papás al lado de su pequeño Tadeo. La pareja, que hace unos meses enfrentó la dura perdida de un hijo, ha sabido salir adelante, refugiándose siempre en el amor que los une y en el cariño de sus seguidores. Siempre cercana a ellos, la costarricense se animó a hacerles algunas confesiones, una de las cuales respecto a si tiene entre sus planes escribirle nuevamente a la cigüeña, ¿qué dijo?

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, y ante la constante curiosidad de sus seguidores, Brenda confesó que por ahora no está entre sus planes volverse a embarazar. “Ya son varias que me preguntan esto y la verdad no lo sé. Ahorita a disfrutar de Tadeo”, escribió la estrella de Reto 4 Elementos en sus Stories con la sinceridad que la caracteriza. No obstante, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de convertirse en madre nuevamente en algún futuro, y darle un hermanito menor a su hijo.

Entre las preguntas que le hicieron a Brenda destacó otra sobre Tadeo, específicamente sobre su comportamiento ante la ausencia de su fallecido hermanito Dante. “La verdad Tadeo está muy bien, de hecho, está mucho mejor desde que su hermano no sufre, ya sonríe y no llora tanto”, reveló la joven mamá. A su vez, mencionó que no ha soñado con su pequeño, aunque le ilusiona que suceda: “Se lo pido casi todas las noches a él y a Dios”.

El jueves pasado Brenda y Fernando celebraron emocionados los primeros seis meses de vida de su hijo Tadeo, quien se ha convertido sin duda en el protagonista de sus publicaciones más tiernas. Amigos, colegas y seguidores de la pareja se deshicieron en halagos y felicitaciones para el pequeño. Pero más allá de las redes sociales, la famosa ha encontrado en su amado bebé el más grande consuelo ante la dolorosa situación que les tocó vivir.

Si bien la partida de Dante, ocurrida el pasado 3 de agosto, fue un golpe muy duro para Ferdinando y Brenda, la pareja se ha mantenido unida en todo momento, teniendo siempre a su pequeño presente en sus pensamientos y sus corazones. “A Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo, le dedico todo, lo extraño mucho”, expresó el actor hace unos días en una entrevista para el programa Hoy, en la que habló de su nuevo proyecto laboral. “Es curioso porque a medida que los temas se van apagando y silenciando públicamente, no sucede lo mismo de manera personal, él cada vez vibra más fuerte en mí, lo extraño más”, aseguró.

