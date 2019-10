Fernando del Solar confiesa lo que sintió previo a su reciente diagnóstico: ‘Me invadieron todos los miedos y demonios’

La semana pasada Fernando del Solar se despidió de Venga la Alegría, programa en el que llevaba apenas unos meses tras su regreso a TV Azteca. Su anuncio tomó por sorpresa al público, sin embargo, el conductor fue honesto sobre los motivos de su decisión y explicó que su descanso se debía a motivos médicos. Si bien el argentino demostró gran entereza y valentía ante esta situación, él mismo confesó que en un principio lo invadieron los miedos, ello debido a lo que vivió en el pasado en cuestiones de salud.

“No lo voy a negar, me asusté muchísimo, y ese mismo miedo también hizo en mí un efecto y comencé a bajar de peso”, confesó Fernando en entrevista con TVNotas al ser cuestionado sobre sus primeras reacciones al notar cambios inusuales en su cuerpo. “Empiezas a querer correr, a negarlo, a decir que no puede ser. Perdí el apetito por miedo”, recordó el argentino. “Me invadieron todos los miedos y demonios que en aquellos tiempos tenía “Era como: ‘¿Por qué después de estar bien en todos los aspectos, llega un golpe así?’ Por eso me tardé dos semanas en hacerme los estudios, porque la verdad no quería que me dijeran: ‘Regresó lo malo’”, contó sincero el conductor.

Afortunadamente sus peores miedos no se confirmaron, pues una vez que se hizo los análisis médicos se descartó totalmente una recaída en el linfoma de Hodgkin, enfermedad que lo aquejó hace varios años. “Bendito Dios no fue eso, ¡estoy limpio!, ¡el resultado fue fantástico!”, celebró. Del Solar explicó que si bien las complicaciones de salud que enfrenta ahora no tienen nada que ver con dicho padecimiento, sí guardan cierta relación el tratamiento que llevó entonces. “Después de tantas quimios y tantos químicos que me dieron, nos dimos cuenta de que traigo el hígado con metales pesados”, explicó el conductor.

“A través de los análisis y el ultrasonido en el hígado que me hicieron, se dieron cuenta de que éste estaba intoxicado; entonces lo que estamos haciendo es una desintoxicación del hígado. No es una enfermedad como tal”, detalló en la entrevista con dicho medio. “Nos dimos cuenta de que el sistema inmunológico bajó y el hígado no estaba procesando los alimentos y tampoco jalaba los nutrientes”, explicó.

Afortunadamente, siguiendo las indicaciones de los médicos, podrá recuperarse por completo. “Me dijeron que necesitaba bajar el ritmo de trabajo, comer a mis horas con dieta estricta, y un tratamiento para que mi hígado se desintoxique”, señaló Fernando, quien, al dar la noticia de su salida del matutino, dejó abierta la posibilidad de volver. “En Venga La Alegría nunca puedo decir adiós, esto es un hasta luego, voy a salirme unos días a recuperarme, a ponerme como pantera otra vez, a subir de peso y quizás en un tiempo regreso aquí”, dijo al aire el jueves pasado.

