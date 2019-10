Fernando del Solar explica las complicaciones de salud que está enfrentando

Hace unos días Fernando del Solar tomó al público por sorpresa al dar a conocer su salida de Venga La Alegría, programa al que se había incorporado hace apenas unos meses y en el que se le veía muy feliz. El conductor explicó que esta decisión la tomó debido a las indicaciones de sus médicos, pues unos recientes análisis de laboratorio habían arrojado un problema con su hígado, por lo que debía reducir su carga de trabajo de manera considerable. Ahora, el argentino ha explicado a detalle cuál es su condición de salud y cómo se siente actualmente.

Al hacer su inesperado anuncio el jueves pasado, Fernando fue claro al señalar que para nada se trata de una recaída en la enfermedad que lo aquejó en el pasado, linfoma de Hodgkin. No obstante, explicó que existe una relación con el tratamiento que siguió entonces. “Nada tiene que ver con la complicación de hace unos años, pero sí con los efectos secundarios ¿a qué me refiero?, a que después de tantas quimios y tantos químicos que me dieron, nos dimos cuenta de que traigo el hígado con metales pesados”, señaló el conductor en entrevista con TVNotas. A su vez, reveló cómo fue que empezó a notar que algo andaba mal. “Llevaba como tres o cuatro semanas que empecé a bajar mucho de peso, perdí como siete kilos más o menos, y me di cuenta por la ropa, porque me quedaba un poco grande”, recordó el argentino, quien admitió que en un principio no se preocupó tanto por esta situación, pues pensó que era consecuencia de la dieta cetogénica que estaba llevando.

Y fue hasta una vez que se practicó unos análisis que supo que tenía dicho problema con su hígado. “A través de los análisis y el ultrasonido en el hígado que me hicieron, se dieron cuenta de que éste estaba intoxicado; entonces lo que estamos haciendo es una desintoxicación del hígado. No es una enfermedad como tal”, explicó en la entrevista. “Nos dimos cuenta de que el sistema inmunológico bajó y el hígado no estaba procesando los alimentos y tampoco jalaba los nutrientes”.

Fernando descartó que este padecimiento sea grave, por lo que siguiendo las indicaciones de sus médicos logrará recuperarse sin problema. “Me dijeron que necesitaba bajar el ritmo de trabajo, comer a mis horas con dieta estricta, y un tratamiento para que mi hígado se desintoxique (…) También debo tomar mucha agua, sobre todo agua mineral para que a través del líquido, el hígado pueda limpiarse mejor”, explicó.

Si bien el conductor reconoció haber sentido mucho miedo al notar cambios inusuales en su cuerpo, decidió hacer frente a la situación. “Llegó un momento en el que tenía que tomar el toro por los cuernos y hacer las cosas para ver qué estaba pasando”, recordó el argentino, quien ahora está decidido a superar este nuevo obstáculo y seguir con su carrera que tanto le apasiona. A lo largo del camino que le ha tocado a recorrer, su fe ha sido muy importante. “El jefe y yo nos llevamos increíble, después de lo que pasé estamos en paz y armonía; sólo es difícil entender sus planes, lo que me manda, pero hay que seguir (..) creo que a eso vengo, a aprender, a compartir y tomar las cosas como son”, concluyó.

