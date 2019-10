Luego de ser contactada por Lamar, Khloé Kardashian admite que lo extraña

Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan ¿será que es lo que está sintiendo Khloé Kardashian cuando piensa en Lamar Odom? Luego de su fallida relación con Tristan Thompson, padre de su hija True, la empresaria no piensa en relaciones amorosas, pero reconoce que por mucho tiempo ha extrañado de su exesposo de quien se ha mantenido distante, luego de que él se recuperara de la crisis de salud que atravesó hace cuatro años. Para sorpresa de Kim y Kourtney Kardashian, en el nuevo episodio del reality familiar, Koko les confesó que echa de menos a Odom.

Según contó Khloé, Lamar la contactó a través de una gira de prensa que estaba realizando por el lanzamiento de su libro. Aunque no se ha reunido con él, admite que desde su separación lo ha extrañado muchos: “Me dijo, ‘Me encantaría verte. Me muero por verte en persona. Siento que tenemos mucho de qué hablar’”. Según la creadora de Good American, Odom le expresó su emoción al entablar comunicación nuevamente: “Me llamó y dijo ‘Sabía que hablaríamos de nuevo en algún momento. Estoy muy feliz’”.

Khloé recordó aquella época cuando, luego de que él se recuperó, decidió terminar su relación y continuar con los trámites de divorcio: “Una vez que vi que él, ya sabes, no estaba en el momento ideal para querer cambiar su mala situación, entonces estuvo bien dejarlo ir”. Durante la charla con sus hermanas, Koko también habló de lo mucho que se entregó a la situación cuando Lamar la necesitó: “Siempre sentí que después de su sobredosis hice todo lo que estaba a mi alcance para estar allí en la salud y la enfermedad”.

Khloé confesó que, aunque la decisión de dejarlo fue difícil, Lamar ocupa un lugar muy importante: “Lo extraño todo el tiempo”. A pesar del cariño, la menor de las Kardashian no quiere enviar señales equivocadas a Lamar y reconoció que, si bien no se han puesto de acuerdo, le encantaría reencontrarse con él y tener una buena charla: “No quiero confundirlo de ninguna manera, pero me gustaría reunirme con él”, finalizó.

