¡Cuidado Angelina! Eiza luce espectacular como Maleficent

Halloween está cerca y los famosos no han dejado de sorprender en redes sociales con sus espectaculares y elaborados disfraces, pero quien ahora ha dejado sin aliento a muchos es Eiza González, pues ha arrasado con su look de Maleficent, dejando claro que Angelina Jolie no es la única capaz de robar corazones en el oscuro y elegante look.

La guapa actriz acudió anoche a un Halloween en Beverly Hills, enfundada en un impactante disfraz de Maléfica, una de las villanas favoritas de Disney, que fue encarnada por Angelina Jolie en el live-action estrenado en 2014, cuya segunda parte está ahora en cines. Tal vez por ello, la guapa mexicana se inspiró en este personaje para llenar de oscuridad su divertida noche.

Eiza no dejó pasar ningún detalle y lució una impresionante cornamenta que sin duda la hacía captar miradas a su paso; la gargantilla y el ajustado vestido también fueron elementos principales, al igual que el labial rojo que resaltaba a la perfección con el total black de su disfraz; pero sin duda, las imponentes alas le daban el gran toque a su disfraz.

Arielle Vandenberg, amiga de Eiza, quien acudió disfrazada de Justin Bieber al evento organizado por el tequila Casamigos, compartió un divertido momento en el que se ve a la guapa actriz desplegar sus alas. Aunque la actriz no dio más detalles de su look, sí agregó que su maquillaje había estado a cargo de Byron Williams. Según los posteos compartidos por los diversos asistentes, se trató de una gran noche llena de alegría y alocados disfraces, pero ninguno como el de la mexicana.

Sin duda, Eiza sabe lucir con elegancia en cada ocasión, pero ha dejado claro que el negro es su gran color, pues resalta su estilizada figura y su tono de piel. Hace poco también cautivó corazones en la presentación de la colección Otoño 2019 de Ralph Lauren, luciendo un vestido de ese color con cuello halter de la famosa casa de modas estadounidense. Al igual que en su versión de Maléfica, en esa ocasión Eiza optó por recoger totalmente su cabello dejando al descubierto sus afinados rasgos.

