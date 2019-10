'José José murió de desamor', Anel Noreña

Ha pasado casi un mes de la muerte de José José y las interrogantes sobre su partida y la polémica desatada entre sus hijos, José Joel, Marysol y Sarita, aún están en el aire. Anel Noreña, exesposa de El Príncipe de la Canción, aseguró que lo que le causó la muerte al intérprete de la canción fue “el abandono”.

Anel fue captada por los medios al llegar al estreno de una obra de teatro y fue interrogada sobre su sentir con el paso de los días ante la partida de a quien ha descrito como “su gran amor”. “No tenía páncreas ni baso, así que no pudo haber muerto de eso, murió de descuido, murió de desamor, murió de toda la cochinada en la que están envueltas estas gentes, qué feo, qué triste”, dijo al referirse a los misterios alrededor del fallecimiento de José José.

“El acta está muy llena de errores, no hay un doctor responsable, nunca hubo un doctor que se hiciera cargo de José en estos años, que saliera y dijera yo estoy a cargo del señor y lo están atendiendo bien, nunca salió nadie”, ahondó respecto a la situación médica del cantante mexicano.

Sobre Sara Salazar y Sarita Sosa, Anel Noreña dijo que deberán dar cuentas sobre sus acciones. “Tienen que dar cuenta a milímetro de lo que hicieron y porqué lo hicieron y desde cuando estaba José en un lugar donde llevas a la gente a morirse”, expresó. “No sé cuál es el secreto de ellas que no quieren que nadie sepa, no sabemos nada. No entiendo lo herméticas, algo han de esconder, horrible”, agregó ante la forma en que han manejado la situación la viuda y la hija menor del intérprete de El Triste.

Desde el fallecimiento de José José el 28 de septiembre, la polémica ha envuelto su despedida y las diferencias entre sus hijos respecto al destino de los restos del interprete han mantenido en total tensión a sus seguidores, que anhelaban tener un momento para despedirse de su ídolo. Tras su partida, El Príncipe de la Canción ha recibido dos homenajes con sus restos presentes: uno en Miami, ciudad en la que pasó sus últimos años, otro en la Ciudad de México, a trasladaron la mitad de sus cenizas tras incinerarlo y repartir los restos entre sus hijos. Además, recientemente Sarita Sosa recibió un reconocimiento hacía su padre otorgado durante los premios La Musa Awards.

