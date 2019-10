William Levy pone un alto a los rumores sobre él

Ante los diversos rumores que han circulado en torno a la situación económica que vive William Levy, el actor cubano decidió alzar la voz para aclarar la situación y cerrar de tajo las falsas versiones desatadas ante su larga ausencia en las pantallas que para él ha tenido un objetivo más que claro.

El galán de televisión aseguró que los rumores que han circulado sobre que enfrenta una difícil crisis económica son de “medios que se dedican a no respetar a nuestro público, que no respetan nuestro talento, lo que estamos tratando de hacer para nuestra gente”. Durante un breve encuentro con la prensa en la alfombra roja de un evento en Estados Unidos, Levy enfatizó que no quiere dedicarle tiempo a eso, pues está enfocado en “crear cosas lindas” para sus seguidores.

“Esos comentarios que tú dices son uno o dos, hay miles buenos”, aseguró ante la pregunta expresa sobre los rumores de que enfrenta dificultades económicas. “Yo no quiero enfocarme en eso, quiero seguir creando cosas lindas para nuestra gente”, agregó. El protagonista de Cuidado con el ángel ha dejado de lado las telenovelas para incursionar en la pantalla grande; desde hace años radica en Florida al lado de su pareja, la modelo y actriz Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Kailey y Christopher.

Ahora, William Levy se encuentra enfocado en la promoción de la película En Brazos de un Asesino, cinta que se estrenará en diciembre próximo y en la que tiene un papel protagónico al lado de Alicia Sanz. Está película, además será el primer proyecto para su productora William Levy Entertainment.

“Primero que nada se necesita mucho amor, mucho amor a lo que haces porque de otra no lo logras. Es tan difícil romper el hielo en ese aspecto, cuando quieres producir una película de alto nivel con bajo presupuesto, es algo muy difícil…”, dijo hace unos meses durante una entrevista concedida a Direct TV Latin America.

“Es un antihéroe porque es un asesino, pero es un asesino el cual tiene un corazón y tiene sentimientos…”, adelantó entonces sobre su personaje. Además, se ha sabido que el actor también está enfocado en la apertura de su restaurante en la ciudad de Miami, lo que representa también su lanzamiento como empresario.

