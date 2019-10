'A Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo': Ferdinando Valencia tras su regreso a los escenarios

A dos meses de la irreparable pérdida del pequeño Dante, Ferdinando Valencia ha vuelto a los escenarios y está más que agradecido con la vida por poner en su camino un proyecto que lo hace sonreír y le permite regalarle a los espectadores un momento de alegría. A su angelito siempre presente en su vida, el actor le dedicó su trabajo en esta obra de teatro y el resto de su vida.

“A Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo, le dedico todo, lo extraño mucho”, expresó el actor en una entrevista para el programa Hoy, al referirse a su pequeño, que murió a principios de agosto. “Es curioso porque a medida que los temas se van apagando y silenciando públicamente, no sucede lo mismo de manera personal, él cada vez vibra más fuerte en mí, lo extraño más, cada vez me hago más preguntas, cada vez quiero preguntármelas menos, es parte de los procesos y no lo quiero esconder, es lo que me sucede y tengo que trabajar en ello”, relató Ferdinando para referirse a lo difícil que ha sido perder a uno de sus mellizos, que sin embargo lo impulsa cada día a seguir adelante.

“No sé trata de quién se fue, se trata de muchas cosas, de quién me queda y de lo que a él le hubiera gustado ver, se trata de que también de que tengo una pareja, tengo una familia y todos me están dando ejemplos a mí y me gusta ver que también pongo mi granito de arena para sacarlos adelante”, dijo con el corazón en la mano al hablar de cómo ha encontrado fuerzas para salir adelante tras el duro momento que él y su pareja Brenda Kellerman vivieron al perder al hermanito de Tadeo.

El actor compartió que además de su participación en la obra Cincuenteando, ha comenzado grabaciones para su participación en una serie de televisión, también si dijo agradecido de que el proyecto que lo regresó a los escenarios sea una comedia, pues eso le ha permitido sonreír de nuevo y recordar la satisfacción de robarle una sonrisa al auditorio. “Hacerlo con comedia me gusta mucho, porque distrae, llena de buena energía y porque quiero usar como pretexto un show como este para hacer reír a la gente”, agregó.

