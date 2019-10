Primero fueron sus hermanos, y ahora es Aislinn Derbez quien casi hace llorar a Alessandra Rosaldo

Una de las principales razones por las que el reality de los Derbez ha alcanzado el éxito es el hecho de que ha mostrado a los integrantes de esta familia más abiertos que nunca. La aventura que emprendió este clan a principios de año y quedó plasmada en De Viaje Con Los Derbez ha permitido que el público conozca más de la faceta personal de estos famosos. Hace unos días un capítulo de esta serie mostró el emotivo momento en el que José Eduardo y Vadhir Derbez hicieron llorar a la esposa de su padre. Y ahora ha sido Aislinn, quien fuera de la pantalla, ha conmovido tanto a Alessandra Rosaldo al grado de casi provocarle unas lágrimas.

Aislinn y Alessandra abrieron su corazón en una entrevista conjunta, en la que los sentimientos mutuos brotaron ante las cámaras. “Ais es la razón por la que Eugenio me pidió matrimonio, si no fuera por Ais, Eugenio y yo nunca nos hubiéramos casado, Aitana no estaría entre nosotros”, contó la cantante para el programa El Gordo y La Flaca, al referirse además a su propia hija. “Aislinn fue la que movió las piezas para que todo sucediera y para que hoy estemos aquí”, aseguró la integrante de Sentidos Opuestos, quien por momentos sujetaba cariñosamente la mano de la primogénita de su marido.

Y así como Alessandra expresó su gratitud por el papel que Aislinn jugó en su relación con Eugenio, la joven actriz se deshizo en halagos hacia la cantante, manifestando lo mucho que la admira. “El amor que Ale le tiene a mi papá es sumamente incondicional, a veces a grados que yo no entiendo”, comentó sincera Derbez. “Ale es como un pilar que mantiene todo contenido y unido y sin que se desmorone, muchas veces sacrificándose ella misma también”, agregó.

Alessandra no pudo permanecer indiferente ante estas sentidas palabras, pues sus ojos no pudieron ocultarlo. “Gracias”, comentó a Aislinn volteando a verla cariñosamente. “¡Kleenex, por favor!”, dijo después en medio de algunas risas pero visiblemente conmovida. “Yo a Ais la admiro mucho, nunca me he sentido su madrastra, siempre hemos sido grandes amigas, compañeras”, aseguró.

El viaje que emprendieron los Derbez a Marruecos no sólo ha unido más a los integrantes de este clan, sino que ha permitido que cada uno exprese como nunca antes su sentir. “Mucha gente cree, por las redes sociales, que somos una familia perfecta, que Eugenio y yo somos un matrimonio perfecto, somos absoluta y totalmente normales y quizá mucha de la gente que está allá afuera se va a identificar con nosotras”, pronosticó Alessandra sobre e programa que se estrenó el pasado 18 de octubre por Amazon Prime Video. “También va a inspirar mucho estas uniones familiares y también ayudar a que la gente se identifique y nos deje de ver como ‘ah la familia perfecta’”, comentó por su parte Aislinn.

