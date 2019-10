¿Coincidieron Sofía Castro y Alejandro Peña en un evento?

En los años que convivieron en Los Pinos, Sofía Castro y Alejandro Peña lograron entablar una bella amistad, misma que se ha mantenido conservan al igual que con las hermanas de cada uno. Y ahora, aunque cada uno ha tomado caminos distintos, han logrado coincidir -tal vez sin saberlo- en un mismo espacio y lugar, dejando ver que, aunque ya no vivan bajo el mismo techo, siguen compartiendo algunos gustos y pasatiempos.

Sofía Castro se ha dejado envolver del ambiente festivo que caracteriza a estas fechas, por lo que anoche acudió al Festival del Terror de Six Flags, una divertida cita en la que no sólo estuvo acompañada de amigos, sino también de su nuevo y guapo novio Pablo Bernot. La joven actriz compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos y videos de su divertida velada, los cuales no dejaron duda de lo bien que la pasó.

“Casi me desmayo”, confesó Sofía en un video que publicó en sus Stories, en el que se le ve refugiada en los brazos de su galán, quien al parecer la tranquilizó tras el tremendo susto que le dio una zombie. Entre las risas y los sobresaltos, la joven no perdió la oportunidad de manifestarle su amor a su novio: “Te amo”, escribió en su post, mismo en el que etiquetó a Pablo. Desde que se confirmó su relación, la pareja se ha vuelto inseparable y anoche no fue la excepción, pues al parecer están iniciando los festejos de Halloween así como los del próximo cumpleaños de la intérprete.

Y así como Sofía la pasó de maravilla con su galán y sus amigos, Alejandro Peña también disfrutó de una noche inolvidable en el parque de diversiones. El hijo del ex Presidente Enrique Peña Nieto también tomó sus redes sociales para compartir un vistazo de su salida nocturna. El joven de 21 años publicó en sus Instagram Stories una foto en la que se le ve posando con toda su pandilla frente a una enorme figura de Catrina, parte de la decoración de Six Flags.

Si bien no se sabe si Alejandro y Sofía se encontraron en su divertida velada, lo que es un hecho es que ambos jóvenes la pasaron de maravilla. Y de lo que tampoco hay duda es de que, pese a decisión de sus padres, Enrique Peña y Angélica Rivera, de tomar caminos separados, ellos han mantenido una relación amistosa, aunque sus compromisos y actividades actuales no les permitan pasar tiempo juntos y con sus hermanas como antes. “Lo mejor de mi vida”, escribió la actriz a mediados del año pasado al publicar en su Instagram una foto junto a Ale, describiendo así su cariñosa y fraternal relación.

