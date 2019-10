Entre risas y mucho amor, Tania Ruiz celebra su cumpleaños número 32

Si hay algo que caracteriza a Tania Ruiz además de la belleza, es su sencillez y sinceridad. La modelo está cumpliendo 32 años de vida y quiso iniciar los festejos agradeciendo lo mucho que la vida le ha dado este último año. Este cumpleaños será sin duda uno de los más especiales, pues será el primero que celebrará como novia de Enrique Peña Nieto. La guapa potosina tomó sus redes sociales para expresar la gran dicha que la invade en su día, pues ella misma ha reconocido que ha llorado de felicidad.

“¡Gracias Dios! ¡Por un año más de vida! ¡Por estos momentos de felicidad plena! ¡Por tantas sonrisas! ¡Por tanto aprendizaje! ¡Por tanto amor! Pero sobre todo, ¡por estar en mí y siempre hacerte presente en mis días!”, escribió Tania, visiblemente emocionada, en sus Instagram Stories. “¡Gracias por estas sonrisas y estas lágrimas de felicidad!", agregó la modelo, quien compartió además una serie de espontáneas fotos que no dejan lugar a dudas sobre su sentir. Aunque la potosina no reveló detalles sobre el momento y lugar en que fueron tomadas las instantáneas, al parecer se trata de un restaurante.

“¡Esto es felicidad! Llorar de tanta felicidad y risas que hasta me duele la panza de tanto reír”, escribió la modelo en otra de sus historias, la cual no sólo dejó ver un poco más del escenario, sino que mostró casi al completo su look en ese divertido momento, abonando así a la sospecha de que se trató de una cena casual: jeans rotos y una blusa roja camisera y su característica mascada en el pelo a modo de diadema junto a una cola de caballo.

“¡Mi cara lo dice todo! ¡Gran año! ¡Esto es sentirse vivo! ¡Gracias Dios! Gracias por bendecirme de esta manera”, finalizó sus publicaciones en Instagram, las cuales fueron realizadas en las primeras horas de este miércoles. Aunque Tania no reveló quién fue su acompañante en la cena en la que se divirtió tanto, no sería para nada extraño que se tratara de Peña Nieto, pues ella misma ha reconocido que el exmandatario mexicano la hace reír mucho y que es sumamente atento y caballeroso.

Tania Ruiz llega a los 32 años plena en todos los aspectos de su vida: feliz como madre de su pequeña Carlota, exitosa en su carrera como modelo y más que enamorada de Enrique, con quien su relación va viento en popa. “La verdad estoy muy contenta, muy feliz viviendo mi noviazgo y disfrutando y dando lo mejor de mí, ahora sí que estar con una persona que te saque lo mejor de ti, yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar”, dijo hace unos días en un encuentro con varios medios, declaraciones retomadas por el programa La Cuchara.

