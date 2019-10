Hugh Jackman se pasea y queda maravillado con la Ciudad de México El actor visitó el país como parte de su gira 'The Man. The Music. The Show'

Hugh Jackman es la última estrella de Hollywood en caer rendido ante la belleza de la Ciudad de México, en su más reciente visita a nuestro país como parte de su gira musical The Man. The Music. The Show, en el que interpreta temas de los musicales en los que ha participado en el cine. A través de sus redes sociales, el actor compartió algunos detalles de su estancia en suelo azteca y por lo que se puede observar, el protagonista de The Greatest Showman se la pasó de maravilla.

Desde su llegada al país, el también cantante no ha perdido la oportunidad de pasearse por la ciudad y de visitar los lugares de mayor interés de la capital mexicana. Una de las primeras paradas que hizo fue en el Nido de Quetzalcóatl, un jardín enigmático que parece sacado de los sueños, en donde la naturaleza se conjuga con el impactante diseño del lugar. Hugh Jackman quedó maravillado y a través de su cuenta de Instagram compartió algunos detalles de su visita.

Otra de las visitas obligadas en su paso por la Ciudad de México es sin duda el Museo Nacional de Antropología e Historia, recinto que guarda en sí mucha de la historia del país y su origen. El actor recorrió el lugar con mucho interés y acompañado de un guía que lo siguió por todas las salas de este museo. Al final, Jackman se tomó una fotografía en la fuente conocida como ‘El Paraguas’, tal y como lo hace cualquier turista que acude a este lugar. “Gracias al Museo de Antropología por este increíble recorrido”, escribió junto a las fotografías que publicó en sus redes sociales.

Por si fuera poco, Hugh Jackman continuó con su rutina diaria e incluso no dejó de lado la oportunidad de hacer ejercicio y mantenerse en forma, aunque se encuentre en medio de una gira de trabajo. De hecho, calles aledañas. Algunos fans lograron reconocer al actor y en redes sociales dejaron evidencia de su presencia en México.

El artista se presentó este fin de semana en la Arena Ciudad de México, en donde interpretó algunas canciones de las películas musicales en las que ha trabajado y de algunos clásicos de Broadway. Cabe destacar, que Hugh Jackman eligió a México como escenario para cerrar su gira mundial.