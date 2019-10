Inés Gómez Mont se recupera con la mejor vitamina, el amor de sus hijos

Inés Gómez Mont sigue recuperándose tras la reciente cirugía que le fue practicada para retirarle un tumor cerebral. La talentosa conductora reapareció en sus redes sociales, tras varios días de ausencia por su demandante recuperación, para compartir con sus seguidores una imagen rodeada de sus pequeños, que han representado su principal impulso durante esta delicada etapa de salud.

La conductora de Familias Frente al Fuego regresó brevemente a Instagram para agradecer a sus seguidores y amigos las muestras de cariño y apoyo luego de que ella misma revelara los detalles de su situación médica, que han representado la razón de su ausencia de las pantallas y de las redes sociales. “Nada cómo estar en casa con la mejor vitamina del mundo....... mis pulgas. Aún en reposo pero echándole muchas ganas para regresar pronto a darles lata. ¡Gracias por su cariño y sus hermosos mensajes! Dios l@s bendiga”, escribió Gómez Mont para acompañar la imagen en la que se le ve en su cama usando pijama y al lado de sus pequeños, quienes sonríen y la abrazan tiernamente.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La imagen pronto superó los 41 mil “me gusta” en la red social y alcanzó cientos de comentarios de compañeros del medio del espectáculo que manifestaron su admiración por la valentía y fortaleza de la conductora y enviaron sus mejores deseos para que pronto esté lista para recuperar su vida cotidiana.

Fue a principios de octubre cuando Gómez Mont puso alto a los rumores sobre su ausencia de la escena pública con un emotivo mensaje que daba cuenta clara de las razones que la habían mantenido alejada de sus actividades profesionales. “Si algo he aprendido en el camino es que antes de hablar sobre determinado tema, hay que tener la información completa. Hoy, me siento decidida y preparada a compartirles la siguiente información”, escribió previo a detallar el delicado procedimiento quirúrgico al que se sometió.

“Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos; uno fue extirpado en 2017; mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, describió en la red social, tras agregar que por ahora estaba enfocada al cien por ciento en su recuperación.

“No me queda más que reiterar lo agradecida que estoy con Dios y con la Virgen por todas las bendiciones que puedo disfrutar cada día y por el infinito regalo que es estar viva. Seguiré un poco desconectada los próximos días, pero poco a poco iré retomando mi vida diaria para seguir dando lo mejor de mí en cada aspecto de mi vida. Les mando de momento, todo mi amor. Ténganme paciencia y que Dios los bendiga”, finalizó la presentadora en su momento.