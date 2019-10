Cuál fue la reacción de los Derbez al enterarse de que Alessandra fue novia de este famoso galán

Los Derbez tienen todas las miradas sobre su dinámica familiar tras el estreno de su reality show, De viaje con los Derbez, principalmente luego de que gracias a la serie de Amazon Prime se han revelado algunos detalles de su pasado que han provocado risas y sonrojos entre los integrantes del clan. Una pequeña muestra es la reacción de Eugenio al enterarse que su esposa Alessandra Rosaldo, anduvo años atrás Adolfo Ángel, líder de la banda de música Temerarios.

VER GALERÍA

En un breve clip difundido en el canal de Instagram de la serie, se muestra el momento de la revelación y un fragmento de las reacciones de la familia. Aislinn Derbez fue la encargada de difundir el pequeño secreto de Alessandra, que no pudo evitar sonrojarse ante la mirada de sorpresa de Eugenio y sus hijos.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

“¿Le puedo contar a Mauricio que el Temerario mayor anduvo con Alessandra?”, pregunta la primogénita del comediante en una comida durante su viaje en Marruecos. Alrededor de la mesa están sentados todos los integrantes de la familia, Eugenio, José Eduardo, Vadhir, Mauricio Ochmann y las pequeñas Kailani y Aitana.

VER GALERÍA

Las reacciones no se hacen esperar y las muestras de sorpresa se desencadenan tras la revelación. Entre risas, Eugenio voltea a ver a su esposa con cara de impacto, mientras su yerno, Mau Ochmann, suaviza la indiscreción con un “Sí es un tipazo, yo lo conocí” y Aislinn hace lo propio con un “Sí, tenía lo suyo”. Pero sin duda lo más impactante fue la respuesta del líder de la familia que contestó al último comentario de su hija con un “Sí, tenía lo suyo y tenía lo de ella también”, señalando a Alessandra que soló observa sonrojada mientras hace gestos nerviosos. “Mira cómo te pones, hasta como que se le iluminó la cara”, remata Derbez. Quien también abonó al momento incómodo para unos pero hilarante para otros fue Vadhir, quien ante el sonrojo de la esposa de su papá comentó que hacía mucho que “no la veía sonreír así”, a lo que Alessandra contestó con una carcajada nerviosa.

A pesar del dato revelado y de la curiosa reacción de la familia, no cabe duda que Eugenio y Alessandra son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, a pesar de su apretada agenda y de sus muchos proyectos, el actor siempre se da un tiempo para estar al lado de su esposa, quien nunca falta en los momentos importantes para su familia. En ocasiones anteriores, Derbez ha revelado que si hay algo de lo que se arrepiente en la crianza de sus hijos mayores es de no haber pasado más tiempo con ellos, error que no quiere repetir con Aitana, por lo que también es frecuente verlos compartir lindos instantes cotidianos captados fuera de los reflectores.

VER GALERÍA