¡No quita el dedo del renglón! Tristan busca el perdón de Khloé Kardashian con lujos obsequio

Han pasado siete meses desde que la indiscreción de Tristan Thompson con Jordyn Woods -quien fuese mejor amiga de Kylie Jenner- se hizo pública y el basquetbolista no pierde la esperanza de conseguir el perdón de Khloé Kardashian. La bomba mediática que representó esta infidelidad provocó la ruptura definitiva entre la creadora de Good American y el jugador de los Clevelands; sin embargo, él no quita el dedo del renglón.

Independientemente de que su noviazgo terminó con la traición de Thompson, los papás de True mantienen una relación cordial por el bien de la pequeña; situación que ha confundido un poco a Tristan, pues de acuerdo con Khloé, ha intentado reconquistarla en repetidas ocasiones, la última, con un enorme diamante rosado, en mano.

De acuerdo con lo revelado por Koko, durante uno de los nuevos capítulos de Kepping Up With The Kardashian, el papá de su hija la sorprendió con este costoso obsequio con el que intentó disculparse y retomar la relación amorosa; sin embargo, parece que en esta ocasión, Khloé tiene muy claro que es definitivo.

Durante el reality familiar, Khloé le muestra a su excuñado, Scott Disick el lujoso presente: “Mira lo que Tristan me dio anoche: un diamante rosa”, sorprendido, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian examinó la joya y llegó a la conclusión de que se trataba de una sortija con un significado más allá de un regalo: “Definitivamente parece un anillo de compromiso”, dijo El Lord, a lo que Koko respondió, “No, no”.

Khloé explicó que el detalle de Tristan más bien se trata de un intento de ofrecerle una disculpa, pues asegura, el basquetbolista todavía no ha podido superar que, este desliz haya terminado con su historia de amor con la socialité. Además de los obsequios en privado, en público, Thompson siempre está al pendiente de lo que comparte en Instagram donde hace un par de días comentó una foto de su hija en la que escribió: “¡Baby True!”, frase que acompañó de varios emojis de corazón.