Stormi, Dream y True, listas para los festejos de Halloween

Ya solo faltan un par de semanas para Halloween, uno de los festejos más populares en Estados Unidos, y quienes no pueden pasar por alto esta fecha son las integrantes del clan Kardashian. Como es su tradición, Kylie Jenner visitó una granja en California en la que se cultivan calabazas, pero no viajó sola, pues lo hizo acompañada de su pequeña hija Stormi y de sus sobrinitas True y Dream, hijas de Khloé y Rob Kardashian respectivamente. La empresaria compartió en su cuenta de Instagram algunos vistazos de su escapada, en la que sin duda fueron las niñas quienes más disfrutaron. Recolectando calabazas, a bordo de un tractor y corriendo libremente por el campo, las tres nenas la pasaron increíble y eso que aún no llega oficialmente la celebración. "Que comiencen las festividades", escribió la joven mamá al publicar algunas fotos de estos divertidos momentos en familia, post al que su madre, Kris Jenner respondió: "¡Mis calabacitas!". Haz click en el video para ver lo bien que la pasaron Kylie y las tres pequeñas.

