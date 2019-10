La familia Baillères, de luto por el sensible fallecimiento de Alberto Alexander El nieto de don Alberto Baillères y doña Teresa Gual murió el pasado 29 de septiembre en Santa Mónica, de acuerdo con información de su papá

El pasado 29 de septiembre, la tragedia sorprendió a la familia Baillères con la repentina muerte de Alberto Alexander Baillères Gage, primogénito de Alberto Baillères Gual. Aunque la información en torno al fallecimiento del joven, de 29 años de edad, se ha manejado de forma privada, su padre confirmó la noticia en una entrevista concedida al diario Reforma, donde reveló que tenía planeado ver a su hijo justo el día en que murió.

“Alexander tenía agendado venir conmigo ese día, con sus hermanas y su mamá, quien me abandonó el 15 de diciembre pasado; hace un mes estuvieron en mi casa para llevarse la mayoría de los bienes de Robin (mamá de Alexander) y volverían por el resto”, narró el empresario en esta sincera charla con el periódico mexicano.

En esta plática, Alberto Baillères recordó la última ocasión que vio a su primogénito, quien siempre tuvo palabras de amor y admiración hacia él: “Me dijo: tú eres la única persona que he conocido desde que nací que es honorable, tienes una aspiración tan alta de ser una persona que saque la mejor calificación con el Dios que nos regula que, a veces, haces sentir a la gente incómoda porque tienes unos estándares demasiado elevados de decencia y honestidad rigurosa’, entonces ya te imaginarás cómo me sentí, que el mejor amigo de toda mi vida, mi hijito adorado, me describiera con esas palabras”, explicó Alberto, hijo mayor de don Alberto Baillères y doña Teresa Gual, quienes han guardado silencio ante la tragedia.

Alberto Alexander Baillères Gage nació el 21 de octubre de 1989, en Tampa, Florida. Fue el primero, de los tres hijos que procreó el matrimonio conformado por Robín Gage y Alberto Baillères Gual. En los últimos años, el joven residía en California, donde estudiaba la carrera de Administración de Empresas en la UCLA. Según comentó su padre, Alexander perdió algunos semestres debido a las lesiones que le provocaron dos asaltos; uno cometido en Boston, en 2010 y el último, en Santa Mónica. Debido a estos episodios violentos, Alexander sufrió graves secuelas: “Lo llevamos a los doctores y dijeron que tenía herida cerebral, por lo que lo sacamos de la mayoría de clases que tomaba y lo dejamos nada más con una por semestre”, explicó su padre.

Hasta el momento, Alberto Baillères Gual ha sido el único miembro de la familia en hablar públicamente del fallecimiento de su hijo. En redes sociales, la hermana de Alexander, Natasha le dedicó un lindo mensaje que sus seguidores aprovecharon para enviarle sus condolencias a la familia al completo: “Mi mejor amigo. Mi protector. Mi hermano, eres todo y mucho más. Te amaré por siempre”, escribió la joven.