A semanas de que nazca su bebé, Érika Zaba y su esposo sufren asalto en la Ciudad de México

Lamentablemente, a tal vez días de que llegue al mundo el bebé de Érika Zaba y Francisco Oliveros, la pareja fue víctima de la delincuencia al ser asaltada en calles de la Ciudad de México.

VER GALERÍA

El esposo de la cantante, quien ha llegado ya a la semana 37 de la dulce espera de su primogénito, compartió en su cuenta de Instagram una dura reflexión sobre la inseguridad y sobre el angustioso momento que vivió a lado de su esposa.

“Este viernes pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un asalto; donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener”, narró Francisco en un posteo por demás impactante.

NOTAS RELACIONADAS:

“Al final éramos una blanco perfecto, atascados en el tráfico de esta Ciudad, indefensos, sin cómo poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no”, escribió el esposo de Érika sobre la fuerte experiencia que vivieron.

Francisco Oliveros inició su mensaje narrando lo mucho que le costó decidir si publicaba o no el duro momento que vivió a lado de su esposa. “Tenía dudas de subir este post, pero al final no me quiero quedar callado ante lo que estoy viendo. Mi hermosa Ciudad se cae a pedazos y a mis gobernantes simplemente o parece no importarles o son incapaces de evitarlo”, escribió como preámbulo.

VER GALERÍA

“Al final pago mis impuestos, doy trabajos, educo a mis hijos con valores e intento vivir una vida ayudando a la gente; a cambio espero del Estado que me otorgue la mínima garantía de seguridad. ¿Será mucho pedir?”, cuestión aún impactado por la sacudidora experiencia vivida.

“Hoy gracias a Dios podemos contarlo, estamos bien y espero que pronto sea una mala anécdota. Por favor con mucho cuidado allá afuera. Esto se está desmoronando”, alertó Oliveros para concluir su posteo, que pronto recibió miles de reacciones y cientos de comentarios solidarios y dando gracias por que la pareja se encuentra sana y salva.

VER GALERÍA