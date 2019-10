¿Será este el nombre de la bebé de Claudia Álvarez?

A pocos meses de que llegue al mundo la bebé de Claudia Álvarez y Billy Rovzar, la pareja aún no ha revelado el nombre de su nena, pero ha adelantado que hay dos candidatos en su lista y ha dado un guiño al que podría ser el nombre elegido para su princesa. Este sábado la guapa actriz celebró en familia y rodeada de sus mejores amigas el baby shower de su nena en un restaurante en Lomas de Chapultepec, donde pasó un momento de lo más divertido, según se pudo observar en las historias que compartieron tanto ella como sus invitadas en sus redes sociales.

VER GALERÍA

NOTAS RELACIONADAS:

Con tiernos tonos pastel en la decoración, donde el rosa predominó, Claudia celebró su baby bump y probablemente dio un guiñó del que podría ser el nombre que lleve la dueña de su corazón. En diversos detalles del evento, como los enormes globos decorados y las canastillas de dulces, se pudo observar el que posiblemente se convierta en el nombre más importante para la familia: Kira. El nombre estuvo presente también en algunas mamparas de la celebración, enmarcado por delicadas flores y coloridos dulces.

Claudia ha sido cuestionada en otras ocasiones sobre el nombre de su primogénita, pero aún no ha revelado cuál es el elegido, lo que sí compartió incluso antes de saber el sexo de su bebé fue que no sería un nombre común. “Todavía no tengo nombres, pero me gustan los nombres diferentes…”, explicó la polifacética estrella en una ocasión en la que incluso pidió al publico ayudarla con ideas originales tanto para niña como para niño.

VER GALERÍA

Hace poco más de dos meses, Claudia y Billy convocaron a una reunión familiar en su casa para compartir con los suyos el especial instante en el que descubrieron el sexo del bebé. Después de conocerlo, la pareja compartió en Instagram el video donde ambos accionan un spray color rosa que les reveló que están en la dulce espera de una niña.

Fue el 16 de julio cuando Claudia y Billy anunciaron su embarazo, ambos lo hicieron con una simpática fotografía en la que aparece la actriz sonriente mientras Billy sostiene una mamila. “¡Estamos embarazados! ¿Acaso sientes allí dentro todo lo que está sucediendo aquí afuera? ¡Ya te estamos esperando con todo el amor de una pareja que se ha construido con los cimientos más sólidos y un hogar lleno de amor que tiene tanto para darte!”, escribieron en la divertida publicación de Instagram.

VER GALERÍA