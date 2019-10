Danilo Carrera se dice en ‘luna de miel’ con Michelle Renaud y decidido a convertirse en papá

A punto de terminar las grabaciones de la telenovela que protagoniza, Danilo Carrera se encuentra en su mejor momento; desarrollándose al cien por ciento en el ámbito profesional y totalmente enamorado de su novia Michelle Renaud.

En una entrevista para TVyNovelas, el actor declaró que está muy contento en la recta final de la telenovela Vencer el silencio, y que ese aspecto profesional se encuentra en total equilibrio en el ámbito personal, pues está “en la luna de miel”, de su romance con Michelle Renaud.

“Me hablan de Mich y sonrío, estoy muy contento, tenemos cuatro meses, estamos en la época en que todo es bonito, estamos en ‘luna de miel’, estoy muy feliz, conociéndonos, disfrutándonos y creciendo juntos”, expresó el galán de televisión, quien agregó que el amor que siente por su novia se ha extendido a su hijo Marcelo.

“Marcelo es un bebé hermoso, yo soy superniñero, así que me encanta compartir con él, aparte es superinteligente, como la mamá; guapísimo, como la mamá; divertidísimo y encantador, igual que la mamá… Entonces sí, estoy enamoradísimo también de él”, contó sobre su relación con el hijo de la guapa actriz.

Danilo tiene claros sus deseos de ser padre e incluso ha declarado que le encantan los niños y espera el momento indicado para ‘escribir a la cigüeña’. “Siempre he dicho que quiero ser papá, me encantaría, pero también que sea cuando Dios y la Virgen me lo manden; cuando ellos decidan, yo estoy puesto para ser el mejor papá posible”, detalló.

Sin duda su relación con Michelle le ha dado la oportunidad de acercarse a la experiencia de la paternidad y de la vida en familia, pero por ahora se encuentra concentrado en su presente, en disfrutar sus logros profesionales y el amor profundo que siente por su pareja, con quien desde luego tiene planes a futuro.

“Claro que estoy en una relación para durar. Generalmente no estás pensando en terminar, te imaginas de aquí a 20 o 30 años con esa persona… Debe haber un momento en el que tenga que llegar ese paso, pero por ahora estamos disfrutando lo que estamos viviendo, queremos viajar más, conocernos más y seguir disfrutando esta etapa que también es muy bonita”, respondío ante la pregunta de si habría boda en puerta.

