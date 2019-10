Michelle Salas se sincera y asegura: 'No soy la niña que siempre lo tuvo todo'

Gracias a su trabajo y esfuerzo, Michelle Salas se ha ido ganando un nombre y un lugar como influencer. Echar un vistazo a su cuenta de Instagram es deleitarse con looks, comidas y viajes de ensueño que ha podido disfrutar gracias a su calidad de experta en moda. Aunque a simple vista pareciera que la hija mayor de Stephanie Salas disfruta de una realidad que cualquiera quisiera, más sincera que nunca, la joven reveló que a diferencia de lo que aparenta, está muy lejos de poseer una vida perfecta.

VER GALERÍA

Durante una ronda de preguntas y respuestas en esta red social, Michelle le confesó a sus seguidores desde cuando se mantiene económicamente. Aunque reconoció no es fan de compartir detalles tan íntimos de su vida, aseguró que es un tema con el que está lidiando y le pareció lindo compartir un poco de su historia: “Trabajando. Sé que nunca he sido muy abierta con mi vida personal, pero creo que poco a poco estoy trabajando en que me cueste menos hablar de mí”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Aunque proviene de una de las dinastías artísticas más importantes de nuestro país, la experta en moda aseguró que tras cumplir la mayoría de edad decidió que era tiempo de volar del nido: “Me mantengo prácticamente sola desde los 19 años. Realmente no por necesidad como tal, pero porque uno de mis grandes sueños era poder ser independiente”, explicó. “No soy la niña que siempre lo tuvo todo”, añadió.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Poco a poco, Michelle ha logrado que su carrera sea redituable y tras poner todo su esfuerzo en ello, ahora puede decir orgullosa que todos los sacrificios valieron la pena. Reconoció que, pese a que ha sido un camino lleno de obstáculos, la satisfacción que sintió cuando consiguió cubrir sus gastos por sí misma, no tiene precio: “Me sentí muy feliz la primera vez que invité a comer a mi mamá con mi dinero. Mi vida ha cambiado mucho los últimos años (…) La gente que me rodea sabe que he trabajado y me ha costado mucho más de lo que parece, el poder llegar a hacer lo que hago y vivir de ello”, finalizó.

VER GALERÍA