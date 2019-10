Qué grande está Tadeo, el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman

Tadeo es la alegría en el día a día de sus padres, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. El pequeño, que está a unas semanas de cumplir medio año de vida, es también el dueño de los corazones de los fans de ambos. Tanto el actor como su pareja, no pierden la oportunidad de compartir algunos vistazos de su vida como familia, en la que su bebé es el protagonista. Hace unos días la joven mamá viajó a Los Ángeles, donde disfrutó de la compañía de su hermana, su madre y su abuela, quienes fueron las más felices de ver a baby Tadeo. Rosa Elena, madre de la estrella de Reto 4 Elementos, publicó en sus redes sociales un breve clip de su nieto, el cual no sólo enterneció a sus seguidores, sino que también sorprendió a muchos, pues el nene luce ya muy crecido. Kat Kellerman, hermana de Brenda, no se quedó atrás y compartió en su cuenta de Instagram la sesión de risas junto a su sobrinito. Haz click en el video para ver a este niño que ya está tan grande como adorable.

Loading the player...