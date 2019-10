Anel Noreña responde a sus detractores: 'Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos'

Un día después de los merecidos homenajes del que considera el amor de su vida, Anel Noreña festejó su cumpleaños número 75. La actriz aprovechó la ocasión para dedicar unas sentidas palabras a sus hijos, José Joel y Marysol, en un mensaje en el que también manifestó su agradecimiento a todos aquellos que la han apoyado a lo largo de su vida. También incluyó una mención a José José, quien fue su esposo por más de 20 años, y de quien siempre ha reconocido tiene un lugar especial en su corazón. En medio de estas celebraciones también ha respondido de la forma más elegante a sus detractores.

“Sólo Dios sabe cuánto los amo y lo mucho que anhelo su felicidad, día a día están en mis oraciones; su bienestar, su cuidado y su buen camino en conjunto con el de sus hijos y familias”, indicó Anel en las primeras líneas de una publicación que hizo en Instagram con motivo de su cumpleaños, la cual acompañó de una nostálgica foto junto a sus hijos cuando aún eran unos niños. “Espero que todos los días su vida sean extraordinarios y que todos sus sueños se hagan realidad, pues han sido el mejor regalo que puedo tener hoy en un año más que llega a mi vida … y siempre lo serán”, continuó en su emotivo mensaje.

Anel no pudo evitar mencionar la dura partida de José José, ocurrida el pasado 28 de septiembre, la cual enfrentó con valentía junto a José Joel y Marysol. “Hemos tenido días difíciles y la gran partida de su padre, pero como cada mañana digo a la vida, ¡gracias padre Dios por darme el mejor regalo y tenerme junto a ellos en este momento!”, agregó en su post, antes de hacer una dedicatoria a sus seguidores. “Gracias también a todos y cada uno de ustedes, por sus felicitaciones, pero sobre todo por el apoyo que siguen dándonos... ¡Mil gracias!”, finalizó.

La actriz y ex modelo continuó su festejo en el programa Hoy, a donde asistió junto a su hija Marysol, su yerno Xavier Orozco y su hija Elenita. La producción del matutino sorprendió a Anel al presentarle algunos recuerdos junto a José José, detalles ante los que se mostró conmovida. “Orando, orando y llorando, y llegaron”, comentó la ex esposa de El Príncipe tras confesar que temió que no llegaran a México los restos del cantante. “Estoy muy agradecida con el público, con las autoridades, con el Consulado de Miami”, señaló en la emisión, la cual se cerró con una emotiva interpretación de algunos éxitos de José José por parte de un coro infantil.

El miércoles pasado, Anel encabezó junto a José Joel y Marysol los homenajes que se realizaron en honor a José José en la Ciudad de México. La actriz quiso acompañar a sus hijos en el último adiós a su padre, no obstante, las críticas no se hicieron esperar. Ante esta situación, la ex mujer de El Príncipe respondió con gran sinceridad, dejando claro que le tienen sin cuidado los comentarios malintencionados. “Queridos, no se preocupen ni presten atención a lo que algunas televisoras estén divulgando de mi persona. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos… Mientras ustedes semana quién es Anel es lo que me importa… Que el mundo ruede”, escribió en sus Instagram Stories.

