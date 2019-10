Kim Kardashian revela por qué Kanye West no quería salir con ella

Fue a principios de 2012 cuando, luego de su comentado divorcio con el jugador de baloncesto Kris Humphries, Kim Kardashian se convirtió nuevamente en noticia debido a sus románticas salidas con su, entonces amigo, el rapero Kanye West, con quien en mayo de 2014 llegó al altar. Aunque se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos del medio, la pareja no siempre estuvo segura de comenzar esta historia de amor, sobre de la parte de Kanye quien, según reveló Kim, había recibido referencias no tan favorecedoras sobre ella.

Durante un avance del documental True Hollywood Story, que narrará la historia de la hija de Kris Jenner, la socialité confesó que su marido tuvo que lidiar con los comentarios de algunas personas que le recomendaban no relacionarse con ella: “Todos le decían: ‘No puedes esta con ella, es una estrella de realities. ¡Va a hundir tu carrera!”.

Pese a la opinión pública, Kanye decidió poner todo su corazón en su entonces prematura relación con Kim y vaya que no se equivocó. No sólo encontró a la mujer que se ha convertido en la madre de sus cuatro hijos, también a una compañera incondicional que lo ha apoyado, tanto en los momentos de éxito, como en los más difíciles.

A diferencia de lo que le habían aconsejado a Kanye, unir su vida a la de Kim Kardashian resultó la mejor combinación, pues han formado un equipo con el que, no sólo han llevado a un buen puerto su relación familiar, también el lado profesional de ambos, pues se apoyan en cada proyecto que quieren emprender. Tal como lo vimos en la temporada 16 de Keeping Up With The Kardashian, actualmente, Kim alienta a Kanye a seguir con su trabajo como director del coro de la iglesia a la que pertenecen; mientras él la anima a seguir con sus estudios en derecho.

Recordemos que antes de que Kim le diera el sí a Kanye, él ya se había mostrado interesado en ella desde muchos años atrás, según contó su ahora esposa: “Les preguntaba a todos sobre mí y siempre le decían: ‘Ella tiene novio’, así que en, cuanto Kim estuvo soltera, Kanye no dudó en conquistarle, el resto es historia.