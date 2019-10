¿Quién mejor para probar los lipsticks de Kylie Jenner que Stormi?

A sus 22 años, Kylie Jenner es una de las mujeres más acaudaladas del mundo, siendo la más joven entre los multimillonarios. Su riqueza se la debe a su imperio de los cosméticos, el cual ha sabido promover de la mejor manera en redes sociales. Si bien ella es la imagen principal de su marca, sus famosas hermanas también han promovido exitosamente su maquillaje. Pero ahora, ha sido una celeb muy especial, quien no sólo ha probado sus productos, sino que ha quedado totalemente encantada con ellos. Se trata de su pequeña Stormi, quien protagonizó un simpático momento junto a su mamá probando sus labiales, el cual terminó con una travesura. La niña no escatimó a la hora de maquillar a su famosa mamá ni a ella misma, pues en su caso quedó con la carita llena de color. Aunque aún no tiene dos años de edad, esta niña ha dejado claro que será una digna heredera de su mamá, pues tal parece que comparte con ella su misma pasión por la belleza. Haz click en el video para ver a Stormi convertida en una tierna beauty star.

