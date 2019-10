Las bebés Kardashian derriten Instagram con su divertida cita de juegos

La nueva generación Kardashian bien podría destronar a sus famosos papás, y no por su estilo o glamour, sino por su ternura. La más reciente prueba de ello la dio Kylie Jenner, la menor de las hermanas del célebre clan televisivo. La joven mamá compartió en su cuenta de Instagram un video que está derritiendo las redes sociales, y es que se trata de uno de los pocos con que se han visto con las más pequeñas de la familia. Las imágenes muestras a Stormi Webster, hija de la empresaria, disfrutando junto a sus primas True Thompson (hija de Khloé), Chicago West (hija de Kim) y Dream Kardashian (hija de Rob) de una cita de juegos. La interminable sesión de risas de estas cuatro nenas no dejó lugar a dudas de lo bien que la pasaron y de lo unidas que son, al igual que sus padres. "Estas chicas se están volviendo tan grandes que no puedo soportarlo… Gracias Dios por ellas", escribió Kylie al compartir el clip con sus seguidores, el cual fue retomado a su vez por Khloé. Haz click en el video para ver el divertido momento que pasaron juntas las integrantes del pequeño squad Kardashian.

