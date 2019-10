El recurso legal que podría haber detenido la cremación de José José

Luego de que los hijos de José José confirmaran que Sara Salazar, viuda del cantante, decidiera que los restos del intérprete serían cremados y divididos antes de que pudieran llegar a México, surgió la información de que el equipo legal de los dos hijos mayores del artista, José Joel y Marysol Sosa, habría interpuesto un recurso legal para retrasar y evitar la cremación del cuerpo del ‘Príncipe de la Canción’.

VER GALERÍA

De acuerdo con información difundida por Univision en voz de la periodista María Antonieta Collins, los hijos de José José habrían interpuesto una medida precautoria de no incineración, pues dijo, el médico forense de Miami-Dade ya había dado luz verde a la cremación de los restos de José José, acción que se llevaría a cabo el día de mañana a las 11 am hora local.

VER GALERÍA

Según destacó Collins, el recurso interpuesto por el equipo legal de los hermanos Sosa Noreña fue aceptado por las autoridades, por lo que se presume que el cuerpo del cantante no será incinerado hasta que se logren nuevos acuerdos entre la familia del cantante.

Más noticias relacionadas:

Por otro lado, en el programa Ventaneando (TV Azteca) se dio a conocer de manera extraoficial, que los abogados de José Joel y Marysol habrían solicitado una autopsia al cuerpo del intérprete de Buenos Días, Amor, petición que se les habría concedido. “El abogado logró que se concediera esta petición a los hijos mexicanos de José José hace aproximadamente una hora y media”, comentó Daniel Bisogno al respecto.

VER GALERÍA

Hasta el momento, ninguno de los tres hijos del legendario intérprete han confirmado o desmentido la noticia. Sin embargo, José Joel fue cuestionado al respecto a su salida del funeral público que se celebró esta tarde en un teatro de Miami. “No sabemos, de verdad que no sabemos… No estamos de acuerdo, no es lo que queremos pero si se tiene que hacer así para ya poderle dar movimiento pues así le haremos, pero si surgieron buenas nuevas en estas dos tres horas que estuvimos incomunicados seguiremos atendiéndolos”, dijo el único hijo varón del intérprete visiblemente consternado y completamente resignado.