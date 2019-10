Miami despide a José José, en medio de lágrimas y recuerdos de su música

Este domingo, los seguidores de José José en Miami tuvieron oportunidad de despedirse de El Príncipe de la Canción, en un emotivo homenaje en el que sus tres hijos: José Joel, Marysol y Sarita, dedicaron unas palabras para despedir a su padre y a la gran voz que atravesó generaciones enteras con sus interpretaciones.

Los seguidores de José José se dieron cita en las afueras del Miami-Dade County Auditorium desde muy temprano, y a pesar del intenso calor que enmarcaba el adiós del El Príncipe. A las afueras del recinto fueron llegando poco a poco los fans del cantante mexicano, quienes acudieron con sus discos, fotografías y otros recuerdos de su relación a través de la música con el intérprete de El Triste.

El féretro de José José llegó alrededor de las 10:00 horas (de la Ciudad de México) al auditorio en Miami, en medio de una caravana de vehículos en los que viajaban sus hijos y amigos cercanos. Casi dos horas después, el mariachi comenzó a sonar para interpretar algunas de las grandes canciones que marcaron la carrera de El Príncipe de la Canción.

El primero en tomar el micrófono fue el Mayor de la ciudad, Carlos Giménez, quien destacó que más que una reunión de dolor se trataba de una celebración en honor a José José. “Un homenaje para que nuestro pueblo que tanto lo admira pueda darle un tributo antes que regrese a su tierra, en México… Hoy vamos a celebrar su vida y su amor por la música y su familia”, enfatizó.

Jonathan Chait Auerbach, cónsul general de México, destacó que las canciones de José José son su gran herencia, “con ellas y su voz nos enamoramos y coreamos en todos los rincones del mundo sobre el valor de la vida, y nos hizo entender que el amor es un lenguaje internacional”, destacó el diplomático, quien agregó que El Príncipe “siempre tuvo presente su barrio, Clavería, su país México y sobre todo, su gente”.

Sarita, la hija menor del cantante agradeció envuelta en lágrimas, todo el apoyo y cariño del público para su papá y su familia. “Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en sus corazones, que nunca muera su música, ustedes son nuestra familia, todo Miami. Gracias por recibir a mi papá hace más de treinta años, por ayudarlo a salir adelante, a renacer, teníamos que hacer esto por ustedes”, declaró en referencia al homenaje celebrado este domingo.

En tanto, Marysol abrió su alocución con el Salmo 23:3. “Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre… Yo tuve un hermoso papá y el tiempo que estuve con él me dio lo mejor, no me dio tiempo de despedirme de él, no de la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre su herencia para nosotros, le agradezco para siempre el amor que depositó en nosotros sus hijos, para nosotros seguir brindárselo a todos ustedes, su gente, a todo su continente. Agradezco a Dios el templo que le prestó en estos años y que en el nombre de Jesús se haga su voluntad, pues esa es perfecta”, concluyó.

El último en subir al estrado fue José Joel, quien dando muestras de entereza agradeció a los asistentes su presencia en el auditorio. “Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve; en esa fe yo agradezco a mi familia, agradezco a Dios saber que mi padre hoy descansa, agradezco que un día podré verlo para abrazarlo, besarlo y agradecerle todo lo que fue en mi vida, atreves de esa fe le doy gracias a la vida pro haberme permitido compartir con mi papá. Esta semana ha retumbado en mi corazón ser el hijo de José José, pero por mandato divino sigo siendo el único hijo y esa responsabilidad la comparto con ustedes. Ustedes son parte de nuestra familia”, expresó.

Poco después el mariachi entonó El Triste y con esa emblemática canción de fondo los asistentes pasaron a expresar sus condolencias a los hijos y la esposa de José José y a despedirse de El Príncipe de la Canción, cuyos restos descansaban en un féretro dorado cubierto de flores. Pasando el mediodía la puerta del auditorio se abrió para que los fanáticos que esperaron por horas entraran a despedirse de José José, antes de que sus restos viajen a México, para los homenajes nacionales.