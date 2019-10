‘Quiero casarme, formar una familia y tener hijos’, Eduardo Verástegui

No cabe duda que Eduardo Verástegui está en su mejor momento, el actor y productor se ha abierto camino en la industria cinematográfica norteamericana y a sus 45 años se dice satisfecho de sus logros, con el camino que ha ido construyendo y dando pasos firmes en su presente; pero hablando del plano sentimental, el mexicano ha confesado que su corazón alberga el deseo de formar una familia.

En entrevista para TVyNovelas, el galán que forjó camino en las telenovelas confesó que le gustaría ser padre y encontrar a su “media naranja”. “Quiero casarme, formar una familia y tener hijos, pero eso está fuera de mis manos, no depende de mí́ al cien por ciento, porque casarte por casarte no estaría bien. El matrimonio es una vocación, es un llamado que se tiene que dar entre dos”, expresó.

Verástegui dejó claro lo mucho que significa para él el matrimonio y la responsabilidad que implica dar el “sí, acepto”. “El matrimonio es una vocación de servicio, de entregar tu vida a tu familia. Tiene que haber amor…”, declaró y detalló que hasta ahora se ha enfocado en su trabajo pero siempre atento al llamado del amor. “He estado muy dedicado a mi carrera, que ha sido como una especie de matrimonio, le he entregado mi vida, siempre con los ojos abiertos, a ver si en un momento conozco a mi media naranja, a la mujer a la que le quisiera dar todo, crecer juntos y establecer un proyecto de vida”, agregó.

El también productor confesó que en su vida ha tenido amores con los que ha surgido la posibilidad de escalar la relación, pero diversos factores lo han alejado de ese proyecto de vida. “De pronto hubo un par de ocasiones en las que estuve cerca, pero no era, ni yo para ellas, ni ellas para mí. No se dio por razones distintas, de carrera, de personalidad. Yo tengo un trabajo complicado, viajo mucho, aunque eso después se podría adaptar a la situación del presente; el amor todo lo acomoda. Pero sigo soltero, no se ha dado esa oportunidad. Si está en los planes de Dios, pues sería feliz”, confesó.

Pero a pesar de que por hora el amor no ha llamado a su puerta, Eduardo Verástegui se siente satisfecho con su presente y asegura que si el matrimonio y los hijos no se dan en su vida no se sentiría frustrado, pues en su día a día ha logrado hacer lo que lo hace sentirse satisfecho. “Me frustra más no trabajar en lo que me toca hacer, me frustra cuando no escucho mi llamado del día, me frustro cuando a veces las cosas no salen como yo quiero, pero ya eso es vanidad y soberbia. Mi misión en la vida es convertirme en el mejor ser humano posible y alcanzar mi máximo potencial. Y esa es una tarea de todos los días”, concluyó, enfatizó.

