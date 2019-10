Inés Gomez Mont abre su corazón para compartir una etapa delicada en su salud de la cual ha salido victoriosa

Inés Gomez Mont abrió su corazón con sus miles de seguidores para compartir un momento difícil que le ha tocado vivir en la vida respecto a su salud. La presentadora narró en su cuenta de Instagram que hace unos años le fueron detectados dos tumores cerebrales y que apenas hace unos días le fue extirpado el segundo, razón por la que se ha ausentado de las pantallas y las redes sociales.

Con una serie de fotos desde el hospital y un sentido mensaje en el que narró detalladamente su procedimiento médico, la presentadora puso fin a los rumores sobre su ausencia y agradeció a sus seguidores por tantas muestras de cariño y por darle fortaleza en este momento decisivo de su vida. “Sé que han estado preocupados por mi ausencia en redes y en la vida pública. Como suele pasar, ya surgieron varios rumores en torno a mi silencio y no me gusta que se especulen cosas y sobre todo, que se digan cosas relacionadas conmigo, o con mis seres queridos, porque si algo he sido siempre es transparente con ustedes”, escribió.

“Hay situaciones de vida que prefiero mantener alejadas del ojo público, como es el caso específico de mi salud. Quienes me conocen saben que me gusta mostrar al mundo las alegrías y bendiciones de la vida; no me presto al drama, escándalos, tragedias y mucho menos, soy partidaria de mostrarme como víctima de las circunstancias. Pero a pesar de mi actitud publica, soy tan humana como cualquier persona, y como todos quienes me hacen el favor de seguirme y leerme, tengo problemas personales, días nublados y malos ratos, ya saben lo que dicen: lo que vemos en las pantallas no siempre es una verdad absoluta”, comentó para dejar en claro que su intención al compartir su situación médica no es victimizarse.

“Si algo he aprendido en el camino es que antes de hablar sobre determinado tema, hay que tener la información completa. Hoy, me siento decidida y preparada a compartirles la siguiente información”, escribió previo a detallar el delicado procedimiento quirúrgico al que se sometió. “Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos; uno fue extirpado en 2017; mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, describió en la red social.

Inéz Gomez Mont acompañó la publicación con una serie de imágenes suyas previo a ingresar al quirófano y luego de salir de terapia intensiva. En las que se le ve acompañada del equipo médico, de su esposo y de sus hijos, quienes pudieron visitarla días después del procedimiento. “El procedimiento, en ambas ocasiones, estuvo a cargo del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, a quien, con base en mi experiencia considero el mejor neurocirujano de México. Me atrevo a afirmar que no pude haber puesto mi vida en mejores manos y no tengo aún con qué agradecerle su profesionalismo y cuidados tanto de su parte, como de su equipo de trabajo. Con mucho gusto puedo decir que a él le debo mi vida y que hoy me encuentro totalmente recuperada y sin secuela alguna, lista para retomar mi vida”, añadió.

La presentadora agregó que de momento su vida laboral y el trabajo de su fundación @undacionfigma “están en pausa, pues ahora estoy enfocada 100% en mi recuperación, tiempo que me ha servido para percatarme, una vez más, de que no hay en esta vida nada más preciado que la salud”.

“No me queda más que reiterar lo agradecida que estoy con Dios y con la Virgen por todas las bendiciones que puedo disfrutar cada día y por el infinito regalo que es estar viva. Seguiré un poco desconectada los próximos días, pero poco a poco iré retomando mi vida diaria para seguir dando lo mejor de mí en cada aspecto de mi vida. Les mando de momento, todo mi amor. Ténganme paciencia y que Dios los bendiga”, finalizó la presentadora.