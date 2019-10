Con una sorpresa de su papá y el amor de sus seres queridos, Paulina Peña celebra sus 24 años

Desde los primeros minutos de este 03 de octubre Paulina Peña Pretelini comenzó a recibir las primeras felicitaciones por su cumpleaños número 24. Aunque este año el expresidente, Enrique Peña Nieto, no publicó en redes su tradicional collage con fotos de su hija que, durante sus seis años en el poder compartió con sus seguidores, el político sí la consintió en casa, de hecho, fue el primero en sorprenderla. A través de su cuenta de Instagram, la cumpleañera compartió una imagen de los obsequió que, desde la noche del 02 de octubre, le dejó su papá.

Emocionada por el detalle que le preparó el político, Paulina escribió sobre una foto de la sorpresa con la que se encontró al llegar a su hogar: “Anoche llegué a mi casa y mi papá me dejó un globo, mi pastel, con sus 24 velitas y me dejó una tarjeta de un perro, ‘porque es lo que más amo’”. En la imagen, se ve un globo con la leyenda ‘Happy Birthday’ y un pastel, que se convirtió en el primero que partió en este cumpleaños.

En el transcurso del día, Paulina ha recibido varias felicitaciones, vía redes sociales, entre ellas, la que le dedicó su novio, Fernando Tena, quien le escribió en Instagram: “¡Feliz cumpleaños, Toy! 24 años del corazón más grande y la sonrisa más contagiosa. Te amo”. El novio de la cumpleañera acompañó este mensaje de una romántica foto en la que se les ve fundidos en un tierno beso.

También a través de Instagram, otro de los hombres en la vida de Paulina la felicitó: su hermano menor Alejandro Peña. El joven publicó una foto, en la que aparece abrazándola y escribió: “Hermanita, ¡feliz cumpleaños!, que seas muy feliz hoy y el resto de tu vida. Me has acompañado como una segunda madre, me has escuchado y confortado en los malos momento y dirigido en aquellos de duda. Como me has apoyado, te apoyaré, como me has cuidado, te cuidaré, porque eres lo mejor. Mi hermana mayor. En la vida hay personas que son realmente afortunadas y yo soy una de ellas. Tenerte como parte de mi vida es como ganarse la lotería todos los días”. Este mensaje provocó la reacción de Nicole, la otra hija de Peña Nieto, quien escribió: “Los amo”.

Feliz y agradecida por las muestras de cariño, Paulina envió un mensaje a todos los que se tomaron el tiempo de felicitarla: “No quiero dejar de dar las gracias por los mensajes que me han mandado hoy a todos mis amigos. Poco a poco iré contestando sus mensaje, pero quiero decirles que estoy muy agradecida, me siento muy bendecida de tenerlos n mi vida”, comentó en una de sus historias.