Los románticos mensajes de los Obama en su aniversario de bodas 27

Siempre dispuestos a compartir el gran amor que se tienen, Michelle y Barack Obama han aprovechado su aniversario de bodas 27 para compartir románticos mensajes a través de sus redes sociales. Si durante su época en la Casa Blanca, el expresidente siempre tuvo presente el hacer un guiño cariñoso hacia a su mujer, ahora que está dedicado a sus asuntos personales no deja que pase de largo un día tan importante para su relación.

El exmandatario recurrió a una imagen de su álbum personal, en la que se le ve de espaldas admirando un paisaje mientras es abrazado por detrás cariñosamente por la madre de sus hijas. En una faceta que pocas veces se ve de la exprimera pareja, los dos llevan gorras y chamarras sport, por lo que se sospecha que se trata de una imagen de sus vacaciones. “Como decían los Beatles: Se está poniendo mejor todo el tiempo. Gracias bebé, ¡por 27 años maravillosos”, escribió Barack junto a la imagen tanto en Instagram como en Twitter.

Michelle tampoco fue indiferente a esta fecha y también se decidió por una imagen de su colección personal para compartir. En el caso de su fotografía también pareciera que se encuentran de vacaciones en una especie de club náutico o puerto, los dos miran sonrientes a la cámara mientras se recargar en el barandal de un pórtico. “Hace 27 años, este tipo me prometió una vida llena de aventura. Yo diría que ha cumplido. Aquí va por el próximo capítulo de quedarnos solos en casa y descubrir qué es lo que sigue -mientras todavía sentimos la magia que nos unió hace tantos años. Feliz aniversario, Barack”, escribió Michelle haciendo referencia a esta nueva etapa en la que sus dos hijas han dejado el hogar para comenzar sus estudios universitarios. Mientras Malia se encuentra en la Universidad de Harvard, se ha rumorado mucho que Sasha se inclinó por Michigan para su carrera universitaria.

El romance siempre fue una de las características de la relación de Michelle y Barack desde que el expresidente comenzó su carrera hacia la Casa Blanca. Los comentarios coquetos y los mensajes de amor no se detuvieron en ningún momento, demostrando la calidez que se vivía en casa. Ha sido también a través del libro de Michelle, Becoming, que se ha sabido más de cómo han vivido su amor y cómo convencer a Barack -siempre un alma libre- de llegar al altar no fue necesariamente fácil. Afortunadamente, el trabajo rindió frutos y 27 años después se les ve tan enamorados como el primer día.

