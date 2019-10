Tras dos años juntos, ¿Kylie Jenner y Travis Scott se han tomado un tiempo en su relación?

No todo es moda y glamour en el clan Kardashian, y prueba de ello es que sus integrantes también se han visto afectados por asuntos del corazón. El caso más reciente es del de Kylie Jenner, quien habría puesto una pausa en su relación con Travis Scott, su pareja desde hace dos años y padre de su hija Stormi. Esta noticia ha tomado a muchos por sorpresa, sobre todo cuando apenas hace un par de meses, el rapero celebró de la forma más romántica el cumpleaños de la joven empresaria.

El sitio TMZ informó que la joven pareja tomó la decisión, de manera conjunta, de darse un tiempo alejados el uno del otro. "Han estado tratando de hacer que la relación funcione por un tiempo, pero hace varias semanas decidieron alejarse, al menos por ahora", señaló dicho medio. Y aunque estos informes han sido tomados por muchos como una separación definitiva, aún no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de Kylie ni de Travis.

Por su parte, People ha consultado a una fuente cercana a la joven magnate, la cual ha descartado que se trate de una decisión definitiva. "Se están tomando un tiempo, pero no han terminado", aseguró dicho informante, quien además ha detallado las posibles causas de este alejamiento. "Todavía tienen algunos problemas de confianza, pero sus problemas han surgido más del estrés de sus estilos de vida", explicó. Y es que, mientras que Kylie lleva las riendas de su emporio de cosméticos, Travis tiene su propia agenda de conciertos y grabaciones, lo cual al parecer podría haber repercutido de cierta manera en su relación.

Apenas este lunes, la menor de las hijas de Kris Jenner acudió a la boda de Hailey Baldwin y Justin Bieber y más allá de su espectacular atuendo, lo que llamó la atención de sus fans fue que asistió únicamente junto a su pequeña Stormi. Esta situación alimentó los rumores de distanciamiento con Travis, pues además, Kylie no ha compartido fotos ni videos con Travis desde el pasado 10 de septiembre, fecha en que compartió algunos vistazos de la edición de la revista Playboy que ambos protagonizaron. Días antes, el 27 de agosto, la pareja fue vista públicamente por última vez, cuando asistieron junto a su hija al estreno de Travis Scott: Look Mom I Can Fly, documental sobre el rapero producido por Netflix.

Kylie y Travis empezaron a ser relacionados sentimentalmente en 2017, luego de que fueran captados juntos en Coachella. El romance prosperó, y en febrero del año pasado se convirtieron en padres de Stormi. Las cosas parecían marchar viento en popa, incluso se especulaba que buscaban su segundo bebé. Pero ahora la pareja está en el centro de los reflectores con la noticia del distanciamiento, algo que muchos no veían venir, sobre todo cuando la familia de tres protagonizó un inolvidable viaje a Italia con motivo del cumpleaños 22 de la joven, el cual cerró con broche de oro los festejos que iniciaron a principios de agosto, cuando Scott tapizó el piso de la casa de Jenner con pétalos de rosas rojas. “Apenas estamos comenzando. ¡Te amo!”, decía la tarjeta que la empresaria presumió en su Instagram.

