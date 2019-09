Los hijos mayores de José José siguen sin poder despedirse de su padre

Han sido días de mucho dolor para la familia del legendario cantante José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida, a consecuencia del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace casi tres años. Sin embargo, para José Joel y Marisol Sosa, los hijos mayores del cantante, ha sido aún más difíciles, pues tras enterarse del fallecimiento de su padre viajaron desde México para poder reencontrarse con su media hermana Sarita y poder dar el último adiós a su progenitor, pero desafortunadamente no lo han logrado.

Y es que los hermanos Sosa han tenido que visitar diferentes hospitales y funerarias para encontrar alguna pista del paradero de su hermana y los restos de su padre, pues desde su llegada a Miami Sarita no les ha contestado las llamadas. "Estamos en la misma situación todos, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué es lo que nos van a decir”, comentó José Joel a varios medios de comunicación que hacían guardia en una funeraria en la que supuestamente estaban siendo velados los restos del afamado intérprete.

‘Pepito’, como le decía de cariño José José a su primogénito, explicó que si bien fue de la boca de Sarita que supieron de la muerte de su padre y que de hecho les pidió que entre los tres decidieran lo que se haría para el funeral del cantante, hasta la noche del domingo y ya en Miami, la joven no se había vuelto a comunicar con sus hermanos, quienes decidieron acudir a la policía para poder tener más información o algún dato que dé cuenta sobre el paradero de los restos del intérprete. “En la jefatura de policía no saben, no hay un récord de la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz… ya fuimos al hospital, ya fuimos a la funeraria… se está manejando la cosa muy poco familiar”, dijo el también cantante a diferentes medios como Ventaneando (TV Azteca).

Los hijos del intérprete dejaron en claro que lo único que buscan es poder ver el cuerpo de su padre y así poder despedirse de él y asegurarse de que ha partido de este mundo. “Queremos enterarnos dónde está el cuerpo de mi papá… desde el día de ayer que nos enteramos de su muerte, hasta este momento no sabemos dónde está el cuerpo”, expresó José Joel. “Nosotros por derecho necesitamos ver el cuerpo, más allá de hacer cualquier cosa, ver que Don José José, nuestro padre, ya falleció”.

Por otro lado, Laura Ruíz, quien fuera representante del cantante durante varios años, expresó su pesar por no tener información sobre el deceso de su amigo por lo que aprovechó la entrevista que dio a Ventaneando para pedirle a Sarita tentarse el corazón y dejarles despedirse del ‘Príncipe de la Canción’. “Queremos llorarle. Quiero llorar su muerte y no he podido”, dijo con un nudo en la garganta y al borde de las lágrimas.