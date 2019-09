José José, 'El Príncipe de la Canción', murió a los 71 años

José José, El Príncipe de la Canción, murió este sábado a los 71 años en un hospital en Miami, Florida. El célebre intérprete mexicano, que marcó generaciones enteras con sus canciones, había sido trasladado en febrero de 2018 de México a Estados Unidos, tras una cirugía para extraerle un tumor, en su lucha contra el cáncer de pancreas que padecía.

“Amigos, me duele mucho confirmarles que #JoseJose, nuestro Príncipe de la Canción, acaba de partir... Q.E.P.D”, escribió la presentadora Ana María Canseco en su cuenta de Twitter. A dicho posteo siguió una larga cadena de pesames y lamentos ante la muerte de un grande la canción.que durante sus más de cincuenta años de carrera cultivó decenas de premios y convirtió en éxitos, piezas que se hicieron famosas en su voz.

José José vivió apasionadamente cada momento de su existencia y hasta el final de su vida fue un luchador incansable y optimista contra la enfermedad que lo aquejaba desde hacía varios años. “Quiero platicarles que estuve muy pendiente de mi salud. Al ver que no ganaba peso con nada me hice estudios en Estados Unidos y no logré obtener una respuesta de por qué estoy tan flaquito. Estaba muy preocupado, me vine al Instituto Nacional de Nutrición... y me encontraron un tumorcito en la cabeza del páncreas, que ha hecho que esté tan delgado", contó hace unos años a sus miles de seguidores que se mostraban preocupados por su salud al verlo decaído.

José Rómulo Sosa Ortiz era el nombre de acta de El Príncipe de la Canción, quien nació en la colonia Clavería, de Azcapotzalco, en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948. Desde joven, José José tuvo la inquietud de entregarse a la música, pero fue hasta la decada de los 70 que se volvió famoso y dio voz a clásicos como ‘El Triste’ o ‘Amar y Querer’, 'Gavilán o Paloma, 'Volcán', 'Preso', y 'Lo dudo', entre una muy larga lista. Aunque desde temprano comenzó a incursionar en el mundo de la música, sin duda, lo que lo llevó a la cumbre fue su presentación del 15 de marzo de 1970 en el Festival de la Canción Latina, predecesora del OTI, donde interpretó con maestría el tema 'El triste', de Roberto Cantoral García, ante un público que lo aplaudió de pie, el mexicano se llevó el tercer lugar, pero para la audiencia en realidad fue el gran triunfador.