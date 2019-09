Kailani Ochmann, ¿lista para 'La Casita de las Flores'?

En su más reciente aventura por España, Kailani se ha divertido a más no poder, siempre rodeada del cariño de sus padres, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. La pequeña no deja de provocar suspiros entre los seguidores de sus papás y ahora alguien más ha caído rendido ante la ternura de esta pequeña: Manolo Caro. El creador de La Casa de las Flores tuvo un encuentro muy especial con esta nena, quien al parecer también quedó encantada con el amigo de su mamá. "¡Manolo, Manolo!", se escucha decir a Kai en un video que compartió Aislinn en su Instagram, mismo que él mismo retomó. "Derretido con Kai gritándome que regrese a comer", escribió el productor sobre el breve clip. Si bien Kailani tendrá su debut en la pantalla en el nuevo reality show de los Derbez, a más de uno le gustaría verla como protagonista en su propia historia, ¿será que Manolo se animará a producir en algún momento algo así como La Casita de las Flores? Ya sea que sí o que no, haz click en el video para ver el simpático momento que compartieron él y Kailani.

