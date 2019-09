Humberto Zurita acompaña a Rocío Sánchez Azuara en su dolor: ‘Christian quería muchísimo a Daniela’

En medio del gran dolor causado por el fallecimiento de su hija Daniela, Rocío Sánchez Azuara ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, colegas y amigos, y han sido sus seres querido más cercanos quienes han estado junto con ella en estos difíciles momentos. Una de esas personas es Humberto Zurita, quien mantiene una sincera amistad con la conductora desde hace varios años. El actor la acompañó en el último adiós a su hija, donde le manifestó su cariño y solidaridad ante su pérdida.

La noche del miércoles se ofició la segunda y última misa en memoria de Daniela, quien falleció la madrugada del lunes debido a las complicaciones del lupus eritematoso sistémico que padecía. El servicio religioso se llevó a cabo en la Iglesia de San Agustín, en Polanco, a donde acudieron amigos y familiares de Rocío, entre ellos Humberto. “Yo quiero muchísimo a Rocío, a su familia, a José, a su hermano, los quiero de mucho, mucho tiempo atrás, hace muchos años que somos amigos, allá en Miami nos ya conocimos más”, comentó el actor a su salida del recinto, en declaraciones retomadas por Ventaneando.

A su vez, Zurita reveló el especial vínculo que existía entre la joven y Christian Bach, su esposa, quien falleció el pasado mes de febrero. “Christian quería muchísimo a Daniela, estamos en nombre de Christian apoyándola en su dolor”, aseguró el actor, quien además explicó la cercanía que existe entre José Luis Santiago, hijo de Rocío, y Emiliano, su hijo menor. “Son como hermanos, se llevan desde muy niñitos y así nos acompañamos algunas navidades, algunos años nuevos, por ahí José hizo un viaje con nosotros en barco, o sea, somos familia la verdad”, señaló. De hecho, el menor de los hermanos Zurita asistió a la primera misa de Daniela, la cual se ofició el martes en la Parroquia de Nuestra Señora de Líbano.

Al hablar de Rocío, Humberto no escatimó en palabras para elogiar la entereza con la que se ha conducido en medio de esta situación tan adversa y dolorosa. “Ha tenido mucha fortaleza, ha tenido amor, ha tenido la fortaleza, -por reiterarlo así- de una mujer que lucha por sacar a sus hijos, y en este caso a Daniela en su enfermedad, siempre estuvo ahí, siempre pendiente de ella, de José”, comentó el actor en su encuentro con los medios. “La quiero muchísimo y a sus hijos también, la respeto, la admiro”, aseguró.

Zurita, quien tras la muerte de su esposa ha logrado salir adelante, fue claro al señalar que la pérdida de un ser querido es algo de lo que la gente no se puede reponer. “Son cosas que se llevan en el corazón, eso no se supera y no tienes por qué superarlo”, reflexionó el actor. “Ella (Daniela) está viva, creo, para ella y para nosotros, como Christian para nosotros, es así, se muere para los demás, pero no se puede morir para uno, es algo muy misterioso”, concluyó Humberto.

