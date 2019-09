Magistrado Federal otorga suspensión provisional en el juicio de Juan Collado

A poco más de dos meses del arresto de Juan Collado, la defensa del abogado avanza en su proceso legal al conseguir, a través de un amparo, la suspensión provisional del caso de su cliente, situación que impide que llegue a juicio, al menos, hasta que se resuelva la legalidad en la vinculación de proceso dictada en su contra.

Luego de que Miguel Ángel López, titular del Primer Tribunal Unitario en Material Penal, con sede en la Ciudad de México, admitiera el amparo, la defensa del esposo de Yadhira Carrillo, buscará revertir el auto de vinculación que se aplicó en su cliente el pasado 7 de julio. Esta suspensión permitirá que cuando concluya la etapa intermedia de investigación, la Fiscalía General de la República no podrá acusar al abogado, por lo que no se permitirá que vaya a juicio. Será el 10 de octubre cuando se defina si el auto de vinculación fue legal y el proceso se revoque de forma definitiva o permanezca en curso.

Esta suspensión temporal llega en medio de una crisis de salud que, de acuerdo con su esposa, sufre el abogado. Hace unos días, durante una de sus visitas al Reclusorio Norte, donde se encuentra Collado, Yadhira Carrillo habló de la situación que vive su marido: “Se le toma todos los días la presión, pero hay aparatos que se necesitan utilizar para hacerle esos estudios y no los tienen aquí, entonces no sé si lo van a trasladar a algún penal que tenga estos aparatos, si es que los tienen, o qué decidan, si van a llevarlo a algún hospital, no tengo idea…”, comentó en entrevista para el diario Milenio.

De acuerdo con información de la actriz, el lugar donde está preso Juan Collado no le beneficia a su estado y así lo describió: “Donde está no hay vidrio, entra el frío muy fuerte y trae dos nódulos fuertes en pulmones y corazón…”. Tras dar a conocer el cuadro de salud que enfrenta el abogado, su defensa ha intentado también cambiar las condiciones en las que vive; sin embargo, han negado que goce de cualquier privilegio.

