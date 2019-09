Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y habla por primera vez sobre la partida de su hija

Con un inmenso dolor, Rocío Sánchez Azuara dio a conocer hace unos días el lamentablemente fallecimiento de su hija Daniela, quien durante varios años luchó contra una terrible enfermedad. Aunque la herida está lejos de sanar, la conductora ha mostrado una gran fortaleza ante esta desafortunada situación. Evidentemente conmovida, pero entera hasta el final, la presentadora ha tomado sus redes sociales para enviar un extenso mensaje a sus seguidores y a todas aquellas personas quienes le han manifestado su apoyo en estos difíciles momentos, contando además algunos detalles de lo que le tocó vivir junto a su hija.

VER GALERÍA

Rocío abrió su corazón por completo durante una transmisión en vivo en sus cuentas de Instagram, Facebook y YouTube, en la que primeramente agradeció sinceramente todas las muestras de cariño que ha recibido. “Ella va a vivir siempre conmigo, en mi vida, en mis pensamientos, en mis oraciones. Ha sido pues muy complicado todo, es un proceso muy doloroso, pues ya teníamos 20 años luchando contra la enfermedad”, confesó la conductora en su video, en el que comentó que, a petición del padre de Daniela se realizaron dos misas, las cuales finalizaron este miércoles. “Se respetó su voluntad hasta el final y decidió que la cremáramos, entonces la cremamos”, explicó Sánchez Azuara.

VER GALERÍA

“Falleció el lunes en la madrugada, a la 1:15 de la mañana y yo estuve con ella hasta el último segundo que pude estar, murió en mis brazos, murió en paz, hablando conmigo, en paz”, recordó conmovida la conductora, quien a su vez expuso que la razón por la que ha querido dar los detalles de lo ocurrido con Daniela. “Les doy esos pormenores porque no quiero que se enteren por boca de nadie más”, declaró enérgica.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Mientras avanzaba su transmisión, los seguidores de Rocío le escribían para enviarle sus condolencias, pero también para compartir con ella sus propias experiencias. Siempre humana y sensible, la presentadora se sinceró y fue revelando más detalles de los últimos meses que vivió con su hija. “Falleció por complicaciones, no sólo renales sino también coronarias… Todo se fue complicando, lejos de mejorar. Había días que Daniela estaba un poquito mejor, después decaía y finalmente perdió la batalla”, explicó Sánchez Azuara, quien se mantuvo tranquila y entera en todo momento. “Estuvo hospitalizada por casi tres meses, y fue un proceso sumamente difícil, muy complicado”, continuó la conductora, quien lamentó el hecho de que, debido a la condición del corazón de su hija, no fue posible que regresara a su casa y esperar a que estuviera en condiciones de recibir el trasplante que necesitaba.

El fallecimiento de Daniela, quien tenía apenas 31 años de edad, ha consternado a propios y ajenos. Su madre, quien estuvo hasta el final, se ha refugiado en el cariño de los suyos y en los buenos momentos que vivió con su hija. “Valientemente, el día que decidió ‘no más’, ella se fue, y creo yo que se fue muy en paz, se despidió de todas las personas cercanas para ella”, recordó Rocío.

VER GALERÍA