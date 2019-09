Cobijada por el cariño de sus seres queridos, Rocío Sánchez Azuara se despide de su hija

Los últimos días han sido los más difíciles en la vida de Rocío Sánchez Azuara, pues lamentablemente su hija Daniela falleció recientemente debido a una terrible enfermedad que la aquejó por muchos años. La conductora de televisión ha mostrado gran fortaleza en estos momentos tan adversos, primero al dar a conocer la desafortunada noticia y luego al pararse frente a los medios para expresar su agradecimiento por el apoyo y cariño que ha recibido los últimos días.

Hace un par de días se ofició una misa en memoria a Daniela en la Parroquia de Nuestra Señora de Líbano, en la Ciudad de México, a donde acudieron familiares y amigos cercanos para acompañar a Rocío y darle sus sentidas condolencias. Fue al término de este servicio que la conductora de televisión se tomó un momento para atender a los medios que se dieron cita en el lugar. “Muchas gracias por todas las muestras de apoyo y de cariño”, dijo Sánchez Azuara en declaraciones retomada por el programa Hoy.

Evidentemente conmovida, pero mostrando gran entereza, Rocío explicó que si bien su hija prefirió siempre mantenerse alejada de los reflectores, en estos momentos agradece a su nombre el apoyo y el interés que se ha mostrado. “Muchas gracias por todas las muestras de apoyo y de cariño. Daniela no era una persona pública, no le gustaba estar en la media ni mucho menos, yo les agradezco como mamá de Daniela”, comentó la presentadora, antes de sincerarse sobre los sentimientos que la invaden en estos difíciles momentos. “El dolor que tenemos ahorita es muy grande, sabemos que va a pasar mucho tiempo para que lo procesemos, ni siquiera sé si lo voy a conseguir (…) hay un dolor que no sé, o sea no entiendo cuál es el dolor que siento, no sé si es el alma, si es todo el cuerpo, no lo sé, pero les agradezco mucho”, reiteró la conductora de Unicable.

Durante la emotiva misa, Rocío estuvo acompañada por decenas de amigos y familiares que acudieron a la iglesia para manifestarle su apoyo y darle el último adiós a Daniela. Entre los asistentes en el servicio religioso estuvieron algunos famosos cercanos a la conductora y a los suyos, como Emiliano Zurita, quien es amigo desde la infancia de José Luis Santiago, hijo menor de Sánchez Azuara, quien también estuvo presente y no se separó de su madre ni un momento.

Con un gran pesar, Rocío dio a conocer el lunes pasado que Daniela, su única hija, había fallecido. La joven, que tenía apenas 31 años, había luchado por un largo tiempo contra el lupus eritematoso sistémico, condición que se agravó hace unos meses debido a una bacteria. “A pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, escribió la conductora en sus redes sociales al dar la desafortunada noticia. Tras ese momento, la presentadora de televisión ha compartido algunos recuerdos junto a su amada hija, dejando más que claro que pese a su dolorosa partida, siempre la tiene presente en sus pensamientos.

