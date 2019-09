El simpático 'regaño' de Raúl Araiza a su hija Camila en redes sociales

La belleza de las hijas de Raúl Araiza es indiscutible y ahora ha sido Camila quien ha dado prueba de ello. La joven acaparó toda la atención en sus redes sociales con la reciente publicación de un álbum de fotos en el que posa de lo más hermosa y como si fuera una modelo, situación que generó una ola de reacciones no solo de sus fanáticos, también de su papá, quien muy involucrado en su papel lanzó un simpático “regaño” a la joven, que no dudó en responder de lo más cariñosa. No es la primera vez que ella sorprende con este tipo de postales, gracias a las cuales sigue ganando popularidad y con las que ha dejado claro que lleva en la sangre su amor por los reflectores.

En las imágenes, Camila posa de perfil y presume su reciente cambio de look, de cabello corto y más claro que de costumbre. Las fotos en blanco y negro también fueron acompañadas de una inspiradora frase, como suele hacerlo con otras de sus publicaciones. “Incluso la luna pasa por fases para volver a estar plena. Estar agradecido con nuestro proceso, en constante evolución, dejando ir, así volamos”, escribió al pie de la misma y sin dar más detalles. De inmediato, sus seguidores le regalaron miles de likes y un sinfín de comentarios, entre ellos el de su papá, que llamó la atención desde el primer instante.

‘El Negro’, como le llaman de cariño, no desaprovechó la oportunidad para escribir a Camila, siempre con ese sentido del humor que lo caracteriza y en tono de broma. “¡Te relajas, escuincla, yo te cambié pañales!”, dijo en la parte de comentarios y además agregó un par de emojis. Incluso hubo quienes respondieron al conductor de televisión, tomando de la manera más amable y graciosa estas palabras que incluyeron la reacción más sincera por parte de la joven. “Te amo”, dijo a su papá, con quien lleva una grata relación, cercanos y cómplices en todo momento.

Por si fuera poco, sus seguidores no pararon de destacar su belleza, entre ellos varios de sus amigos, a quienes también les respondió cada uno de sus mensajes. Lo cierto es que Camila disfruta compartir instantes de su vida a través de las redes sociales, en los que hace evidente su gusto por la moda, los viajes, la naturaleza y los animales. Pero no solo eso, la joven también conserva un espectacular físico que muestra durante sus escapadas a uno de sus destinos favoritos: la playa.

Y claro, los seguidores de Camila han sido testigos de aquellas aventuras que la chica de 22 años ha protagonizado junto a su familia, como ocurrió en enero pasado cuando viajaron por Marruecos. En aquella ocasión estuvo presente su hermana Roberta, así como su madre Fernanda Rodríguez y el mismo Raúl, disfrutando de cada instante junto a sus seres queridos y compartiendo instantes de aquellas inolvidables vacaciones en sus redes sociales.

