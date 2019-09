'Un día sin ti es una eternidad': Rocío Sánchez Azuara al recordar a su hija

Aunque la herida por la partida de su hija sigue abierta, Rocío Sánchez Azuara ha reunido fuerzas y con gran entereza ha salido a agradecer las múltiples muestras de cariño que sus seguidores, amigos y colegas le han enviado ante la irreparable pérdida que sufrió. La conductora se refugia en su familia y también en los más bellos recuerdos que creó junto a Daniela, quien no deja de estar en sus pensamientos y en cuya memoria ha compartido un par de canciones muy emotivas.

Tras dar a conocer el lunes el lamentable fallecimiento de Daniela, Rocío regresó a las redes sociales para compartir algunos recuerdos junto a su hija. A través de su cuenta de Instagram, la conductora rememoró algunos momentos que disfrutó junto a la joven, los cuales acompañó con temas musicales, con los que al parecer se siente identificada en estos momentos de dolor, nostalgia y sensibilidad. “Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos…”, dice el fragmento de del tema Un día sin ti del dúo sueco Roxette que la presentadora retomó en sus Stories. Sánchez Azuara colocó estos versos sobre una foto en la que se le posando sonriente junto a su hija y otras dos mujeres en un jardín.

De igual forma, la conductora de Unicable compartió una selfie junto a Daniela, la cual publicó junto a la canción The Energy Never Dies, de la banda irlandesa de rock The Stript. “Quédate aquí por siempre mirándome a los ojos, las 24 horas, los 7 días de la semana, cariño, los 365 días del año, tomaré tu mano y la sostendré realmente fuerte (…) No será el final, porque la energía nunca muere”, dice la letra de esta melodía que al parecer ha hecho eco en el corazón de Rocío en estos difíciles momentos de su vida.

La presentadora también ha tomado sus redes sociales para agradecer sinceramente las muestras de apoyo y cariño que ha recibido tras el fallecimiento de su hija. Tanto en Twitter como en Instagram respondió los mensajes que le enviaron sus seguidores, amigos y colegas. “¡Sin mencionar nombres... GRACIAS!”, escribió ayer Rocío al publicar una foto en la que se ven seis grandes arreglos florales que al parecer le mandaron. Según se dio a conocer en el programa Hoy, este martes se llevó a cabo una misa en honor a Daniela en la Parroquia de Nuestra Señora de Líbano, en la Ciudad de México, en la que estuvieron presentes sus seres queridos más cercanos.

Tras más de 20 años de luchar contra el lupus eritematoso sistémico, la hija de Rocío se enfrentó a nuevas complicaciones provocadas por una bacteria, situación que la llevó a ser hospitalizada hace más de un mes. Hace dos días, su madre dio a conocer su lamentable fallecimiento, noticia que consternó a propios y ajenos. “Es tan difícil ver que has partido (…) pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, escribió la conductora en sus redes sociales, mensaje al que se sumó el de su hijo José Luis Santiago. “Siempre juntos, estemos donde estemos y orgulloso de siempre poder llamarte mi hermana. Descansa en paz mientras yo te sigo haciendo reír”, señaló por su parte el joven actor.

