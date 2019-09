El emotivo mensaje del hijo de Rocío Sánchez Azuara en memoria de su hermana

Con un gran dolor, este lunes Rocío Sánchez Azuara dio a conocer el lamentable fallecimiento de su hija Daniela, quien había luchado por años contra una terrible enfermedad. La noticia consternó a todos los seguidores de la conductora así como a sus colegas y amigos, quienes le enviaron sentimos mensajes de apoyo a ella y a su familia. En medio de los dolorosos momentos por los que atraviesan, tanto la presentadora como su hijo José Luis Santiago se han tomado el tiempo para agradecer las muestras de cariño que han recibido ante su irreparable pérdida.

VER GALERÍA

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño”, escribió José Luis en sus Instagram Stories un día después de que su madre informara sobre la partida de su hija. Al igual que ella, el actor tomó sus redes sociales este lunes para dedicarle unas emotivas palabras a su hermana mayor, quien falleció a los 31 años. “Siempre fuiste y serás mi fuerza y motivación a seguir adelante y nunca tener miedo”, escribió el joven al compartir un par de fotos de su infancia junto a Daniela, recordando que desde niños fueron muy unidos. “Siempre juntos, estemos donde estemos y orgulloso de siempre poder llamarte mi hermana. Descansa en paz mientras yo te sigo haciendo reír”, concluyó su sentida publicación.

VER GALERÍA

Por su parte, Rocío también quiso agradecer las muestras de apoyo que recibió luego de dar a conocer la dolorosa noticia. Tanto en Instagram como en Twitter, la conductora de televisión respondió a los mensajes que le hicieron llegar sus seguidores, incluidos algunos famosos. Con un sincero, “gracias” y emojis de manos en oración, la comunicadora reaccionó a los comentarios de sus followers, entre ellos a Pati Chapoy, Sergio Basáñez, Chantal Adere y Adal Ramones.

VER GALERÍA

Con el dolor aún presente, pero aferrándose a los buenos recuerdos, la presentadora quiso compartir algunos momentos felices que pasó junto a su hija. Sánchez Azuara publicó en sus Instagram Stories una foto junto a Daniela, la cual acompañó del tema The Energy Never Dies, de The Scrip. Y en otra instantánea más incluyó el mensaje: “Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos…”, fragmento de la canción Un día sin ti de la cantante Roxette, palabras que al parecer han hecho eco en su corazón ante la enorme pérdida que ha sufrido.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tras más de 20 años de luchar contra el lupus eritematoso sistémico, la hija de Rocío se enfrentó a nuevas complicaciones provocadas por una bacteria, situación que la llevó a ser hospitalizada hace más de un mes. Lamentablemente, la joven perdió la batalla, y pese al dolor, su madre tomó la decisión de darlo a conocer. “Es tan difícil ver que has partido (…) pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, escribió ayer Rocío en sus redes sociales.

VER GALERÍA