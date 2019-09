Yadhira Carrillo se sincera sobre otra difícil situación que enfrenta estos días

De lo más sensible, Yadhira Carrillo compartió algunas palabras con la prensa, en una de sus más recientes visitas al Reclusorio Norte, sitio en el que permanece detenido su esposo, Juan Collado, desde el pasado 10 de julio. En esta ocasión, la actriz, que anteriormente ha dado detalles de la situación por la que atraviesa, reveló que existe otro aspecto que estos días la mantiene preocupada, pues en medio de esta serie de acontecimientos no ha sido fácil para ella atender a las decenas de perritos que decidió adoptar desde hace un par de años. Sin embargo, no quita el dedo del renglón, haciendo todo lo posible por brindar cariño a los animales y cumplir con esta labor que tanto la gratifica.

Yadhira se sinceró sobre esta circunstancia, y explicó las razones por las cuales las cosas no han sido sencillas a lo largo de este periodo. “Yo tengo ahorita cincuenta perros de la calle desde hace dos años, y ahorita me está costando mucho trabajo la manutención de todos ellos, porque no tienes dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos…”, confesó durante una charla con los medios, retomada por el programa televisivo Suelta La Sopa. Pero más allá de todo, la protagonista de telenovelas ha tomado la situación con plena madurez, algo que sin duda la mantiene firme.

Fue así como la actriz ahondó en sus palabras para contar por qué no ha sido fácil solventar este asunto, aunque eso no ha sido impedimento para dar seguimiento a cada uno de sus compromisos. “Yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes, de lo que te da tu esposo para la casa… Yo tengo perritos en la casa y mi veterinario ve a estos perritos de la calle y los tenemos a todos perfectos. Ahorita tengo seis con problemas de piel, de sarnita, que no hemos logrado sacar adelante…”, dijo durante este encuentro, en el que además señaló que gracias a las enseñanzas que le inculcó su familia, aprendió a ser empática con quienes lo necesitan.

De paso, Yadhira aprovechó para despejar algunas dudas en torno a la dinámica de sus visitas al Reclusorio, pues en semanas anteriores se rumoró que existían algunos privilegios para ella, algo que ha desmentido rotundamente. “No tenemos absolutamente ninguna concesión, si yo tuviera alguna concesión, les juro que no te dejan viva, la gente… yo hago fila igual que todas las señoras, te tienen que sellar, pasas un filtro, otro filtro, te revisan…”, dijo frente a las cámaras, mientras mostraba los sellos que le fueron colocados en el brazo con motivo de su reciente asistencia a la prisión.

Finalmente, Carrillo afirmó que permanecerá junto a su esposo el tiempo que sea necesario, reiterando que seguirá cumpliendo con sus visitas y con las atenciones que ha tenido hacia la prensa. “Siempre a sus órdenes, aquí, siempre, martes, jueves, sábado y domingo…”, dijo sonriente frente a las cámaras y micrófonos, a los que en días pasados reveló que su esposo tiene problemas de salud y que requiere atención médica especializada.

