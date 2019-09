Los famosos se unen en el dolor de Rocío Sánchez Azuara por la partida de su hija

Este lunes Rocío Sánchez Azuara dio a conocer el lamentable fallecimiento de su hija Daniela, quien, tras una larga lucha, perdió la batalla contra una terrible enfermedad. Con gran fortaleza, la conductora de televisión tomó sus redes sociales para informar sobre la dura partida de la joven, quien tenía 31 años. De inmediato, sus seguidores y colegas reaccionaron a su publicación, enviándole su apoyo y dedicándole sentidas palabras de consuelo. Pati Chapoy, Chantal Andere y Sergio Basáñez fueron algunos de los famosos que se unieron a la pena de la presentadora.

“Lamento muchos por lo que estás pasando, te abrazo con mi cariño siempre”, comentó Pati Chapoy en el post de Instagram con el que Rocío dio a conocer el deceso de su hija, dejando ver su solidaridad y empatía. En ese mismo espacio, Sergio Basáñez le dedicó unas palabras a la conductora de Unicable. “Te abrazo amiga querida y a tu familia, mis oraciones contigo”, escribió el actor de TV Azteca, empresa en la que Sánchez Azuara trabajó por muchos años.

De igual forma, un directivo de la televisora del Ajusco le envió un sentido mensaje a Rocío ante su dolorosa pérdida. “Lo siento muchísimo querida Rocío, Dios te acompañe en estos momentos para encontrar la pronta resignación. Abrazo con mucho afecto y solidaridad”, escribió Alberto Ciurana en el post de la conductora. La cuenta oficial de Unicable, canal en el que actualmente trabaja Sánchez Azuara, también manifestó sus condolencias. “Nuestro más sentido pésame, descanse en paz”.

En Twitter, donde también dio a conocer la partida de su hija, Sánchez Azuara también recibió muestras de cariño y apoyo ante el lamentable fallecimiento de su hija. “Rocío, ¡un abrazo con mucho cariño! DEP Daniela”, escribió la actriz Chantal Andere, respondiendo al tuit de la conductora de televisión.

Tras más de 20 años de luchar contra el lupus eritematoso sistémico, la hija de Rocío se enfrentó a nuevas complicaciones provocadas por una bacteria, situación que la llevó a ser hospitalizada hace más de un mes. La conductora había sido muy abierta al hablar de la condición de Daniela, demostrando una gran fortaleza, pero también su lado más humano. Lamentablemente, la joven perdió la batalla, y pese al dolor, su madre tomó la decisión de darlo a conocer. “Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, escribió esta mañana Sánchez Azuara en sus redes sociales.

