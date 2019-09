Con gran dolor, Rocío Sánchez Azuara informa el fallecimiento de su hija

Con gran dolor y tristeza, Rocío Sánchez Azuara dio a conocer esta mañana el lamentable fallecimiento de su hija Daniela, quien desde hace años había luchado contra una terrible enfermedad. Con suma entereza, la conductora de televisión tomó sus redes sociales para informar su irreparable pérdida, dedicando unas sentidas palabras a la joven, quien el pasado 5 de enero había cumplido 31 años de edad.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente”, se lee en un clip que publicó Rocío en su cuenta de Instagram, en el que colocó como fondo una foto de su hija. “Pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor”, agregó la conductora de televisión en su sentido mensaje, antes de concluir: “Hoy Dios ha querido tenerte a su lado, descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”.

Esta terrible noticia llega unas semanas después de que se conociera que la joven, quien padecía lupus eritematoso sistémico desde hace más de 20 años, fuera hospitalizada debido a una bacteria en la sangre, tal como la misma Rocío lo confirmó. Pese a esta situación, la conductora se mantuvo fuerte, siendo siempre un pilar para su hija. “Me quiso tirar la toalla y me dijo: ‘Estoy harta’, le dije: ‘Pues sí, como todos estamos hartos de verte sufrir, pero estás en el mejor hospital, con los mejores médicos y hay que hacer todo para que salgas adelante”, contó la conductora a principios del pasado mes de agosto en entrevista para el programa Hoy en la que adempás pidió al público sumarse a las oraciones en favor de Daniela: “No importa en qué religión usted crea, por favor, las oraciones son muy importantes y son bienvenidas”, concluyó dicha entrevista.

Las muestras de cariño y apoyo no se hicieron esperar, y Rocío tomó sus redes sociales para agradecerlas. “Estamos en manos de Dios, en manos de los médicos, por supuesto que somos personas de mucha fe, y a nombre de Daniela y de mis hijos y de mi familia, un beso enorme. Dios los bendiga por tanto amor”, expresó evidentemente conmovida en un video que compartió en su Instagram el pasado 8 de agosto.

Lamentablemente y pese a todos los esfuerzos, la hija de Rocío perdió la batalla contra la terrible enfermedad que la aquejó por tanto tiempo, y aunque la conductora ha expresado el gran dolor que le provoca su ausencia, ha encontrado consuelo en su fe y en la certeza de que Daniela ha dejado de sufrir y por fin podrá descansar.

