Los ganadores de los Emmy 2019

Si creías que habías visto todas las entregas de la temporada de premios de este año, los Emmy han llegado para premiar a lo mejor de la televisión. La estrellas de la pantalla chica se dieron cita en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California. En un año en el que Game of Thrones se despide de las premiaciones, los protagonistas de la popular serie no han sido los únicos protagonistas de la noche. ¿Quiénes se han coronado este año?

MEJOR SERIE DE DRAMA

'Game of Thrones'

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Billy Porter, 'Pose'

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Jodie Comer, 'Killing Eve'

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA

Peter Dinklage, ‘Game of Thrones’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA

Julia Garner, 'Ozark'

MEJOR GUIÓN DE SERIE DE SERIE DRAMÁTICA

Jesse Armstrong, 'Succession (Nobody Is Ever Missing)'

MEJOR MINISERIE

'Chernobyl'

MEJOR SERIE DE COMEDIA

'Fleabag'

MEJOR GUIÓN DE COMEDIA

Phoebe Waller-Bridge, 'Fleabag'

MEJOR DIRECCIÓN DE COMEDIA

Johan Renck, 'Fleabag'

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

Bill Hader, 'Barry'

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Phoebe Waller-Bridge, 'Fleabag'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN SERIE DE COMEDIA

Tony Shalhoub, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIE DE COMEDIA

Alex Borstein, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

MEJOR PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

'Bandersnatch: Black Mirror'

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jharrel Jerome, 'When They See Us'

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Michelle Williams, 'Fosse/Verdon'

ACTOR SECUNDARIO DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Ben Whishaw, 'A Very English Scandal'

ACTRIZ SECUNDARIA DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Patricia Arquette, 'The Act'

MEJOR DIRECCIÓN DE MINISERIE

Johan Renck, 'Chernobyl'

MEJOR GUIÓN DE UNA MINISERIE O PELÍCULA DE TELEVISÓN

Craig Mazin, 'Chernobyl'

MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIA

'RuPaul’s Drag Race'

MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES SKETCH

'Saturday Night Live'

MEJOR GUIÓN A SERIE DE VARIEDAD

'Last Week Tonight with John Oliver'

MEJOR DIRECTOR A SERIE DE VARIEDAD

Don Roy King, 'Saturday Night Live'

MEJOR SERIE DE VARIEDAD

'Last Week Tonight with John Oliver'