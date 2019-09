La emoción de ‘El Chicharito’ por su primer gol con el Sevilla y su tierno festejo en familia

Éste ha sido un año de muchos cambios en la vida de Javier El Chicharito Hernández: primero su matrimonio con Sarah Kohan, luego el nacimiento de su pequeño Noah, y apenas a principios de este mes, su llegada al Sevilla. "De todo corazón, deseo que esta nueva etapa que comienzo junto a este club tan especial sea inolvidable. Me siento muy ilusionado por disfrutar este proceso, totalmente comprometido... ", escribió el mexicano en su Instagram tras su incorporación a dicho equipo. Y tal parece que las cosas no podían haber iniciado de mejor manera, pues su debut ayer ante el Qarabag estuvo marcado por un espectacular gol que abrió el marcador. Javi no pudo contener el júbilo tras su anotación y reaccionó con un eufórico festejo, el cual incluyó además una especial dedicatoria a su primogénito. Mientras tenía lugar ese encuentro deportivo en la cancha del Estadio Tofiq Bəhramov, en Azerbaiyán, la modelo australiana festejaba a la distancia -junto a su hijo- el triunfo de su joven marido. Y si la celebración de su gol fue emocionante, su reencuentro con su familia no se quedó atrás, pues a su regreso a casa, El Chicharito, Sarah y Noah protagonizaron las más tiernas fotos. Haz click en el video para ver estos inolvidables momentos que ha vivido Javier Hernández en la nueva etapa de su carrera.

Loading the player...