Aunque sus hijas aún son muy pequeñas, Martín Fuentes confiesa que ya se enfrenta a eso de los novios

Con cinco adorables niñas, la familia encabezada por Jacky Bracamontes y Martín Fuentes es tan numerosa como feliz. El piloto, que ha manifestado sentirse muy afortunado de ser ‘bendito entre las mujeres’, reveló recientemente que, aunque sus hijas son aún muy pequeñas, ya le ha tocado vivir algunas situaciones relacionadas con el tema de los novios, situación que no le encanta, pero que ha sabido sobrellevar con el mejor sentido del humor.

En un reciente encuentro con la prensa, Martín fue cuestionado sobre su papel como padre de cinco hijas, y respecto a si le preocupa que tengan novio en el futuro. “¿Quieren que me transforme en Hulk, en el hombre verde?”, dijo el piloto en tono de broma, antes de revelar que su hija Caro ya tiene un ‘novio’. “Sí, realmente tiene uno que es hijo de un amigo mío, muy amigo mío desde hace muchísimos años”, dijo en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. Fuentes contó cómo es que, aunque no le entusiasma mucho la situación, él hace todo para que su niña de 5 años esté feliz. “Me dice: ‘Papi, le voy a mandar un mensaje a Santi, ¿se lo puedo mandar de tu teléfono?’ Y ya: ‘Hola Santi, soy Caro’, y yo retorciéndome por dentro”, agregó.

Tras contar esta simpática anécdota, Martín reiteró que está feliz como papá de cinco niñas, y aunque reconoció que él y su esposa Jacky hicieron todo lo posible por tener un varón, está sumamente agradecido por la familia que tiene. “Mis princesas me hacen feliz, Dios sabe por qué manda las cosas”, aseguró el piloto, quien ha dejado ver en sus redes sociales que es el papá más cariñoso.

Siempre orgulloso de los logros de sus hijas, Martín presumió hace poco que una de sus mellizas ya ha dicho sus primeras palabras. “Y con ustedes mi Paula diciendo ‘papá’, me derrito”, escribió el piloto al compartir en su cuenta de Instagram un breve video en el que, tal cual lo señaló, su hija pronuncia tiernamente la palabra, enamorando no sólo a su padre, sino a sus seguidores.

Siendo padres de Mini Jacky, Carito y Renata, Jacky y Martín decidieron el año pasado agrandar aún más la familia. Tras unas semanas de misterio, la pareja se enteró que la dulce espera era por partida doble, y que se trataba de dos nenas. Posterior a eso, la mamá reveló cuál fue la reacción de su marido al enterarse de que nuevamente sería papá de niñas. “Me dijo: ‘¿Sabes qué? Está bien que no venga un niño porque me he dado cuenta de que, las mujeres son unas fregonas y así van a ser mis hijas. Yo me voy a encargar de que sean así…’”, contó la tapatía en el programa Netas Divinas, del cual es conductora. Finalmente, en diciembre le dieron la bienvenida a las pequeñas Paula y Emilia, y ahora no podrían ser más felices los siete.

